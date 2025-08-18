Huellas del agua

“Mientras tanto, río”: un diálogo entre arte, memoria e inundación en Santa Fe

Se trata de una muestra que vincula “la miniatura poética y la inmensidad política entre una niña y el río”, define su autora, la artista visual de barrio Santa Rosa de Lima, Jaquelina Molina. La propuesta fue montada en el Centro Cultural Provincial y se puede visitar de forma gratuita hasta el 24 de agosto.