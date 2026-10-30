La decisión fue tomada por el Municipio a partir del ritmo de inscripción registrado en algunos barrios, donde todavía no se alcanzó la cantidad de preinscriptos necesaria para organizar los ingresos del próximo año. Según explicó Sebastián Cámara, subsecretario de Educación Inicial de la Municipalidad de Santa Fe, la medida busca que más familias conozcan la propuesta y puedan acceder a una vacante.
Jardines Municipales de Santa Fe: extienden hasta el 13 de noviembre las preinscripciones para 2027
La medida busca facilitar el acceso a vacantes en nueve barrios de la ciudad de Santa Fe, donde los equipos interdisciplinarios realizan las evaluaciones.
“Tomamos la decisión de extender el plazo por dos semanas, hasta el 13 de noviembre, al proceso de preinscripción a los jardines municipales. Notamos que en algunos jardines, no en todos, hay un poco de ralentización de la preinscripción, producto de las dinámicas de los barrios”, señaló el funcionario.
La extensión alcanza a los jardines de Hijos e Hijas de Empleados Municipales, Chalet, La Guardia, Abasto, San Agustín, Pro Mejoras Barranquitas, Varadero Sarsotti, Roca y Barranquitas Sur. En esos espacios, las familias podrán acercarse para conocer las instituciones, recibir información y comenzar el procedimiento de preinscripción.
Cuáles son los nueve Jardines Municipales que extienden el plazo
La prórroga no comprende a los 18 establecimientos de la ciudad, sino a aquellos en los que todavía existe margen para incorporar nuevos aspirantes. La Municipalidad informó que los nueve jardines alcanzados por la medida son:
Jardín Municipal para Hijos e Hijas de Empleados Municipales: Urquiza 1971. Realiza las preinscripciones de 9 a 11.
Jardín Chalet: Roque Sáenz Peña y Roberto Arlt.
Jardín La Guardia: Roberto Moyano S/N.
Jardín Abasto: Espinosa al 6800.
Jardín San Agustín: Fray de Aroca, entre Chaco y Chubut.
Jardín Pro Mejoras Barranquitas: Juan Díaz de Solís y Artigas.
Jardín Varadero Sarsotti: Hornero y Benteveo.
Jardín Roca: República de Siria y Callejón Roca.
Jardín Barranquitas Sur: Juan del Campillo y Lamadrid.
En estos establecimientos, las familias pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 11 y de 14 a 16. La excepción es el Jardín Municipal para Hijos e Hijas de Empleados Municipales, que cuenta exclusivamente con turno mañana y recibe a los interesados de 9 a 11.
El requisito indicado por el Municipio para iniciar el trámite es llevar el DNI del niño o la niña que se desea inscribir. De acuerdo con Cámara, el adulto responsable puede presentar el documento en formato físico o digital.
Cómo es el trámite y por qué se extendió la preinscripción
El subsecretario de Educación Inicial aclaró que la extensión del plazo no significa que la inscripción a los jardines municipales se cierre el 13 de noviembre. Explicó que el procedimiento de preinscripción corresponde a una etapa específica del año, durante la cual se realiza una evaluación de las situaciones familiares para establecer prioridades de ingreso al ciclo lectivo siguiente.
“La inscripción a los jardines no cierra nunca a lo largo de todo el año. Lo que es este período es un período particular que es de preinscripción, donde lo que se hace es, a través de un equipo interdisciplinario muy profesional, todo el análisis sociofamiliar, socioeconómico para ver quiénes tienen la prioridad para ingresar a comienzo del año que viene”, detalló.
Por eso, el funcionario remarcó la importancia de que las familias se acerquen dentro del plazo establecido. El procedimiento comienza cuando el adulto responsable concurre al jardín elegido con el DNI del niño o la niña. Si hay una persona disponible para realizar la entrevista en ese momento, se concreta la preinscripción. En caso contrario, se asigna un turno para los días siguientes.
La entrevista forma parte de la evaluación que lleva adelante el equipo interdisciplinario. Su objetivo es conocer las condiciones y necesidades de cada grupo familiar y contar con elementos para determinar las prioridades de ingreso.
Cámara explicó que la ampliación responde a las diferencias que existen entre los barrios y a la necesidad de que las oportunidades de acceso lleguen a quienes más lo necesitan. También mencionó que la baja de la natalidad es una de las variables que inciden en la cantidad de inscriptos, aunque aclaró que hay otros factores vinculados con las características de cada comunidad.
En ese sentido, señaló que en los barrios donde se extendió el plazo hay niños que reciben atención en centros de salud cercanos a los jardines, pero que todavía no fueron preinscriptos. Según indicó, los relevamientos municipales identifican grupos de entre 200 y 400 chicos en algunas de esas zonas.
Además, una parte importante de los nuevos ingresos corresponde a la sala de 1 año. Algunos de esos niños todavía tienen apenas dos o tres meses, por lo que sus familias pueden no considerar todavía necesario o posible el ingreso a un jardín.
“A medida que van creciendo, notan que es importante, que es necesario”, explicó Cámara, quien mencionó que esa percepción puede hacerse más evidente durante enero y febrero, cuando los hermanos mayores comienzan a prepararse para el inicio de clases.
Qué edades reciben y cuántos niños pueden ingresar
Los Jardines Municipales de Santa Fe son instituciones públicas y gratuitas que reciben a niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años inclusive. La capacidad de cada establecimiento depende de su infraestructura y de la cantidad de salas disponibles.
Cámara explicó que los 18 jardines tienen características diferentes: algunos cuentan con tres o cuatro salas, mientras que otros tienen seis o más. Por eso, la cantidad de vacantes no es igual en todos los espacios.
La normativa establece cupos por sala según la edad de los chicos: seis bebés para las salas destinadas a esa etapa, 10 niños en sala de 1 año, 15 en sala de 2 y 18 en sala de 3. El funcionario señaló que la mayor parte de los nuevos ingresos previstos para 2027 corresponde a sala de 1 año, ya que los niños que ya concurren a los jardines avanzan de sala de un ciclo al siguiente.
La demanda también presenta diferencias entre barrios. Cámara mencionó como ejemplo el caso de Las Flores, donde hay cerca de 200 preinscriptos y la capacidad actual no alcanza para dar cobertura a todos. En ese contexto, planteó la necesidad de evaluar la posibilidad de contar con un nuevo jardín en la zona.
En otros sectores, en cambio, todavía existe margen para recibir nuevas preinscripciones y conformar listas de espera. El funcionario explicó que el ingreso a los jardines municipales puede producirse hasta el 30 de septiembre del año siguiente, por lo que el proceso de incorporación no termina con el comienzo del ciclo lectivo.
Qué ofrecen los Jardines Municipales a las familias
La propuesta de los jardines municipales está destinada a acompañar el desarrollo de las infancias desde los primeros meses de vida. En esos espacios, las niñas y los niños participan de actividades de cuidado, aprendizaje y socialización, con equipos docentes y profesionales que acompañan las distintas etapas.
Las experiencias incluyen propuestas vinculadas con el arte, la música, la expresión corporal, la alimentación saludable y el cuidado de la salud. A través del juego, la exploración y el encuentro con otros chicos y docentes, los niños desarrollan capacidades, construyen vínculos y descubren el entorno.
El trabajo también contempla una relación permanente con las familias. Según la información municipal, cada jardín busca reconocer las distintas formas de organización y crianza, y acompañar a los adultos responsables en esa tarea.
Cámara destacó que el objetivo es que las comunidades conozcan los establecimientos y las propuestas disponibles en cada barrio. “Es importante que los barrios sepan que están los jardines, que están a disposición, que son de primerísimo nivel, que tienen profesionales formados, docentes y equipos interdisciplinarios que los acompañan”, sostuvo.
Además de garantizar el acceso a la educación inicial, estos espacios contribuyen a la organización cotidiana de las familias, ya que permiten que sus integrantes puedan trabajar, estudiar o realizar otras actividades mientras los niños permanecen en un ámbito de cuidado y aprendizaje.
Con la extensión hasta el 13 de noviembre, el Municipio busca que las familias de los nueve barrios alcanzados tengan más tiempo para acercarse, conocer los jardines y completar la entrevista de preinscripción para el Ciclo Lectivo 2027.