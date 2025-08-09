Poletti: "El financiamiento sigue siendo lo más difícil para un intendente"

Juan Pablo Poletti recibió este jueves el encuentro de líderes santafesinos de la Red de Mercociudades en su rol de intendente de la ciudad de Santa Fe, uno de los 26 miembros de la organización.
El intendente de la ciudad de Santa Fe fue el anfitrión del evento que reunió a los mandatarios santafesinos que están afiliados a la red de ciudades suramericanas.
Entre los principales conceptos, las complicaciones de los intendentes para incrementar el presupuesto siendo el “primer frente de batalla” y respuesta fue uno de los más destacados, siendo la base del encuentro y la esencia de la red.
“El financiamiento sigue siendo lo más difícil. Lo más difícil para un intendente es conseguir y llevar adelante obras”, resumió el intendente santafesino en la previa al evento, donde luego reforzó la idea.
“Sin lugar a duda que está difícil porque hoy todavía los gobiernos locales tenemos los problemas en las narices, en nuestras cercanías en el día a día, y el financiamiento depende de la soberanía nacional, que a veces no conocen los problemas de los gobiernos locales”, explicó Poletti sobre los dramas del interior y agregó: “Uno depende de una firma de alguien que no sabe de para qué es el financiamiento”.
El anfitrión de la cumbre sumó valor al encuentro de líderes locales: “Tenemos que estar todos unidos para tratar de ver cómo se llega (al financiamiento) y en esto es muy importante escuchar estos organismos como Mercociudades, que lo que hacen es capacitarnos en qué proyecto, qué programa, cómo redactarlos y hacia dónde ir orientados sabiendo qué es lo que piden de requisitos los bancos internacionales para poder otorgar este financiamiento”.
Bajo la idea de “internacionalización de las ciudades”, Poletti reforzó: “Esto es un poco lo que venimos a buscar: contarnos la experiencia y compartirla. Realmente agradecemos este esfuerzo de provincia para poder reunirnos a todos y en una jornada de trabajo poder sacar todos los elementos positivos”.
El almuerzo de intendentes no escapó a la coyuntura provincial y uno de los proyectos presentados en el marco de la reforma de la Constitución de Santa Fe, la autonomía municipal, la cual ya contaba con el aval de Poletti.
Se trata de la modificación de los artículos 106 y 107 de la actual Carta Magna, que contiene el régimen de los gobiernos locales, eventualmente modificados mediante el artículo 2 de la ley 14384 que avanza con la convención reformadora.
Al ser consultado por un colega sobre el rol de la autonomía en la cumbre de este jueves, Poletti respondió: “Por supuesto que la prioridad la tiene Mercociudades y el temario y los paneles orientados a ese centro, pero luego en el almuerzo con los intendentes solamente, sin equipos técnicos, saldrá la autonomía municipal y vamos a contar cada uno lo que espera”.
“Hay ciudades de 10.000 habitantes y otras de 1 millón. Las realidades son totalmente diferentes”, aclaró el mandatario capitalino.
En relación a este último punto, Poletti también hizo referencia al aprendizaje para todas la ciudades en elementos no específicamente inherentes a la búsqueda de financiación: “A veces no es solo financiamiento de obra, sino también capacitación en otra experiencia, conocer otras ciudades que pasaron por los mismos problemas que tienen. A veces ciudades más chicas nos enseñan a ciudades más grandes y poder aggiornarlo a una ciudad de mayor cantidad”.
Leonardo Viotti, intendente de Rafaela, fue uno de los que manifestó su inquietud en la misma línea: “La realidad que atravesamos hoy se nos presenta a todos los intendentes, sobre todo los del interior, con grandes desafíos. La realidad económica, una, la realidad en materia de seguridad, otra, la droga que atraviesa nuestros territorios, otra”.
Viotti agregó sobre la disputa profundizada entre el gobierno central y las provincias: “El gran desafío es gobernar y seguir teniendo en marcha nuestras ciudades en una época donde los recursos de nación no llegan”.
