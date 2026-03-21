Fuerte lluvia en Santa Fe: el acumulado supera los 130 mm y las casabombas están operativas
La tormenta registrada entre el viernes y la madrugada de este sábado generó anegamientos temporarios, caída de árboles y desvíos en el transporte urbano. Todas las líneas de colectivos funcionan, aunque la línea 5 modifica su recorrido en barrio Centenario.
Sigue lloviendo en la ciudad de Santa Fe este sábado. Foto: Guillermo Di Salvatore
Las lluvias registradas durante la madrugada y la mañana de este sábado 21 de marzo provocaron importantes acumulados en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe, con registros cercanos a los 60 milímetros en pocas horas y más de 130 mm si se suman las precipitaciones del viernes. Desde la Municipalidad informaron que las casambombas están encendidas y retirando agua de los reservorios.
A modo de ejemplo, en el video se muestra la Estación de Bombeo N° 4 (ubicada sobre la Circunvalación que lleva al acceso a la autopista Santa Fe-Rosario) que permite la evacuación del agua proveniente de un área aproximada de 615 hectáreas, conformado por los aportes de las cuencas Derqui, Ecuador y Pedro Zenteno. La estación descarga hacia el bañado del río Salado todos los excedentes pluviales que llegan de las vecinales Fomento 9 de Julio; Pro Adelanto Barranquitas; Unión, Progreso y Libertad de Barranquitas; Barranquitas Oeste; Pro Mejoras Barranquitas; Los Hornos; Schneider; San Pantaleón; y Ciudadela Norte.
Pese a la intensidad del temporal, el transporte urbano funciona con normalidad, aunque se dispusieron desvíos puntuales -como de la línea 5- y se multiplicaron los reclamos por árboles caídos.
De acuerdo a los datos del municipio relevados hasta las 9, el mayor registro de la jornada se dio en la estación DOAE (Cobem) con 58,75 mm, seguida por el Centro con 58 mm, la Delegación Alto Verde con 54,75 mm y el CIC Facundo Zuviría con 45,75 mm. La intensidad máxima alcanzó los 75 mm por hora a la 1.30 en Alto Verde, mientras que la ráfaga de viento más fuerte fue de 44,5 km/h, proveniente del oeste sudoeste, registrada a la 1 en la zona norte.
Si se suman las lluvias de viernes y sábado, los acumulados son aún mayores: 134 mm en DOAE, 107 mm en Alto Verde, 102,75 mm en CIC Facundo Zuviría y 87 mm en el Centro, valores que explican los anegamientos temporarios en distintos barrios.
Árboles caídos es el mayor reclamo que llega al municipio. Foto: Gentileza
Transporte
En cuanto al transporte público, todas las líneas de colectivos se encuentran funcionando. No obstante, la línea 5 realiza un desvío debido a la presencia de agua acumulada sobre calle Rodríguez Peña, en barrio Centenario, circulando por J. M. Pérez, Colón y Zavalla hasta retomar su recorrido habitual.
Desde la Municipalidad informaron que la mayoría de los reclamos ingresados al Sistema de Atención Ciudadana estuvieron vinculados a árboles caídos. Todas las cuadrillas municipales se encuentran operativas trabajando en la atención de pedidos y en los puntos considerados críticos.