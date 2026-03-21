Hoy cayeron casi 60 mm

Fuerte lluvia en Santa Fe: el acumulado supera los 130 mm y las casabombas están operativas

La tormenta registrada entre el viernes y la madrugada de este sábado generó anegamientos temporarios, caída de árboles y desvíos en el transporte urbano. Todas las líneas de colectivos funcionan, aunque la línea 5 modifica su recorrido en barrio Centenario.