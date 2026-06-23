La noche de este martes 23 de junio, víspera del día de San Juan Bautista, vuelve a convocar una de las tradiciones populares más extendidas del mundo hispano: la Noche de San Juan. Entre velas, papeles con deseos, agua, hierbas y el recuerdo de las antiguas fogatas, la fecha propone un gesto simbólico de renovación: despedir aquello que se quiere dejar atrás y abrir paso a una nueva etapa.
Noche de San Juan: rituales, deseos y una tradición que vuelve a encenderse este martes en Santa Fe
La ceremonia se debe realizar esta noche. Cómo es el ritual. Se puede hacer adentro o fuera de casa.
En la ciudad de Santa Fe, donde el invierno ya se hace sentir y las noches junto al río se vuelven más largas, la celebración puede vivirse puertas adentro, sin grandes despliegues y con rituales sencillos. La costumbre conserva un fuerte componente familiar y barrial, aunque también se resignificó como una oportunidad para detenerse, hacer balance y formular intenciones para los meses que vienen.
La festividad tiene una doble raíz. Por un lado, el calendario católico celebra el 24 de junio el nacimiento de San Juan Bautista, figura central del cristianismo y precursor de Jesús. Por otro, la fecha se superpuso históricamente con antiguas celebraciones vinculadas al ciclo solar, al fuego y a la renovación de la naturaleza.
En Europa, la Noche de San Juan quedó asociada al solsticio de verano y a la noche más corta del año. En la Argentina ocurre lo contrario: se celebra en el inicio del invierno austral, cerca del día más corto del calendario. Sin embargo, el sentido simbólico se mantiene: el fuego representa la purificación, el agua la limpieza y los deseos escritos la voluntad de comenzar de nuevo.
Qué se puede hacer en la Noche de San Juan
El ritual más conocido consiste en escribir en un papel aquello que se desea dejar atrás —un temor, un mal momento, una preocupación o un hábito— y quemarlo de manera segura en un recipiente metálico, con supervisión y lejos de materiales inflamables. La idea no es la espectacularidad de la hoguera, sino el acto simbólico de soltar.
También se acostumbra escribir deseos o proyectos para el nuevo ciclo. Algunas personas los guardan durante el año; otras los queman junto al papel de lo que buscan transformar, como una forma de confiar esas intenciones al fuego.
El agua es otro de los elementos centrales de la noche. En una ciudad atravesada por ríos, lagunas y bañados como Santa Fe, la tradición puede adaptarse sin necesidad de exponerse al frío: lavarse las manos o el rostro con agua, tomar un baño de hierbas o dejar un recipiente con agua y plantas aromáticas durante la noche son gestos asociados a la limpieza y a la renovación.
Romero, laurel, ruda, lavanda y otras hierbas suelen aparecer en estos rituales. Se las vincula con la protección, la salud, la calma y la prosperidad. Una práctica habitual consiste en colocar algunas hojas en agua y utilizarla al día siguiente para lavarse el rostro o las manos, siempre como un rito personal y no como una práctica medicinal.
Fuego sí, pero con cuidados
Las fogatas fueron durante décadas una imagen típica de San Juan en distintos barrios y pueblos argentinos. Sin embargo, la recomendación es evitar grandes quemas a cielo abierto. Con un pequeño fuego simbólico está bien.
Una vela en un lugar seguro, un pequeño cuenco resistente al calor o incluso un ritual sin fuego también pueden conservar el sentido de la tradición. El objetivo, al fin y al cabo, no es desafiar las llamas sino encontrar un momento para revisar lo vivido, agradecer y proyectar lo que se desea para la segunda mitad del año.
Así, mientras Santa Fe atraviesa las primeras noches del invierno, la Noche de San Juan ofrece una pausa íntima: una excusa para encender una luz, escribir un deseo y dejar que el nuevo ciclo empiece, al menos simbólicamente, con algo menos de peso.