Respuesta de Vialidad Provincial

Nuevo puente: "Hay una licitación bien hecha y toda la información se fue enviando a Nación", dijo Seghezzo

"No se cuál es la intencionalidad (de Nación) pero seguramente lo vamos a solucionar", confió el director. Aseguró que no llegó ninguna intimación al organismo hasta ahora. Y que si bien el proyecto ejecutivo se debe consensuar, no requiere autorización de la Dirección Nacional de Vialidad.