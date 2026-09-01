Santa Fe ciudad

600 kilos de basura juntaron en el ascensor abandonado en la pasarela de 27 de Febrero

El municipio encaró trabajos de limpieza en un sector deslucido de la capital provincial, tal como lo había anticipado El Litoral semanas atrás. Trabajos de pintura y lavado de veredas. Seguirán fuera de servicio el elevador y la escalera mecánica.