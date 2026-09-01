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600 kilos de basura juntaron en el ascensor abandonado en la pasarela de 27 de Febrero

El municipio encaró trabajos de limpieza en un sector deslucido de la capital provincial, tal como lo había anticipado El Litoral semanas atrás. Trabajos de pintura y lavado de veredas. Seguirán fuera de servicio el elevador y la escalera mecánica.

Residuos de todo tipo acumulados en el ascensor abandonado.Residuos de todo tipo acumulados en el ascensor abandonado.
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A principios de agosto, El Litoral puso el foco en lo descuidado que estaba el sector de la pasarela que cruza por encima de la Av. 27 de Febrero. El puente peatonal conecta dos centros comerciales de suma importancia para la cuidad de Santa Fe y su estado de abandono era llamativo.

Lavado en distintos puntos de la pasarela.Lavado en distintos puntos de la pasarela.

En las últimas horas, el municipio informó que comenzó con las tareas de intervención de higiene y mantenimiento en el entorno del Parque Alberdi y el puente peatonal de avenida 27 de Febrero. "Los trabajos, coordinados por las secretarías General y de Gestión Urbana y Ambiente, apuntan a poner en valor uno de los puntos de mayor circulación de la ciudad", indicaron.

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600 kilos

En ese sentido, señalaron que "cuadrillas de la subsecretaría de Respuestas Rápidas ejecutaron la limpieza profunda de las escaleras y la zona del ascensor del pasaje peatonal, retirando aproximadamente 600 kilos de residuos. Las tareas se complementaron con el lavado intensivo mediante hidrolavadoras en los accesos y estructuras del sector".

Tareas de pintura en el sector.Tareas de pintura en el sector.

Luego de la limpieza general, los municipales procedieron a pintar todo el sector para remover viejas inscripciones y grafitis de las paredes. "La intención de esta medida es hermosear este lugar neurálgico, que funciona como uno de los ingresos principales a la ciudad y registra una gran concurrencia de personas cada fin de semana", asegura el comunicado oficial.

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Recuperación integral del Parque Alberdi

El operativo forma parte de un abordaje continuo que el municipio ejecuta en la zona para garantizar la seguridad, la limpieza y el disfrute de vecinos y visitantes. Entre las principales acciones realizadas en el parque se destaca el mantenimiento del área infantil con repaso de pintura en la zona de juegos y el desmonte preventivo de un módulo para su posterior reparación.

Azul es el color elegido.Azul es el color elegido.

También se procedió a la higiene de mobiliario urbano con un hidrolavado profundo de bancos, paños y mampostería de hormigón; y por último, se intervino el equipamiento con la instalación de nuevos cestos para la recolección diferenciada de residuos.

Con estas intervenciones, el gobierno local reafirma su compromiso de ordenar, recuperar y mantener los parques y plazas de la ciudad en óptimas condiciones para la comunidad.

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17 años

Como recordó El Litoral en aquella publicación de agosto, la estructura fue puesta en funciones en 2009 bajo la intendencia de Mario Barletta. En julio de ese año se permitió el cruce peatonal a la espera que entren en funcionamiento la escalera y el ascensor.

Eso ocurrió dos meses después, en septiembre. En la oportunidad sí hubo acto y presencia de público. “Es un reflejo de un esfuerzo conjunto entre lo público y lo privado”, dijo Barletta aquella noche. Desde entonces, los problemas se tornaron moneda corriente en el lugar.

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