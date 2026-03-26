Adultos mayores piden un espacio propio en el Parque del Sur y visibilizan su rol activo
Personas mayores de distintos barrios y localidades participaron del encuentro en el Parque del Sur. La propuesta, que había sido presentada en el marco del "Concejo Mayor", apunta a crear un espacio con bancos, mesas y juegos frente al lago.
Hubo presentaciones de música, teatro y danzas que reflejaron el protagonismo del sector. Foto: Gentileza
Un encuentro de personas mayores se realizó este miércoles en el Parque del Sur con el objetivo de visibilizar la necesidad de generar un espacio específico de encuentro, recreación y socialización para este sector de la población. La actividad reunió a grupos de distintos centros de jubilados de la ciudad de Santa Fe y localidades cercanas como Recreo y Santo Tomé, que participaron con propuestas artísticas y culturales, en una jornada que puso en primer plano el rol activo de los adultos mayores.
"Aprovechando que el año pasado participé del Concejo Mayor, presenté un proyecto para que se construya la infraestructura necesaria de accesibilidad y que el adulto mayor pueda disfrutar de la frondosidad del parque frente al lago como un lugar de pertenencia y de socialización", explicó Sabina Moya, impulsora de la iniciativa.
El proyecto tiene como antecedente su presentación en junio de 2025 en el marco del "Concejo Mayor", un programa que promueve la participación ciudadana de personas mayores de 65 años en la elaboración de ordenanzas legislativas. En esa instancia, Moya propuso la creación de un Paseo del Adulto Mayor, acompañada por el concejal Lucas Simoniello, con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo mediante actividades culturales, recreativas y de integración.
La iniciativa fue impulsada por Sabina Moya y ya fue presentada en el Concejo Mayor. Foto: Gentileza
En ese sentido, la impulsora remarcó que "el bienestar en esta franja etaria se asocia a estar acompañados, a compartir vivencias y experiencias. El remedio más poderoso a esta edad es la conexión humana".
La propuesta plantea la creación de un espacio dentro del parque con bancos, mesas y tableros de ajedrez o damas, similares a los instalados en otros puntos de la ciudad, donde los adultos mayores puedan reunirse, leer o simplemente disfrutar del entorno natural. "Qué mejor que el Parque del Sur, que es el pulmón verde más antiguo de la ciudad, para que tenga un lugar con prioridad para los adultos mayores", sostuvo Moya, quien también destacó el valor del contacto con la naturaleza y la posibilidad de generar vínculos en un ámbito abierto.
Participaron adultos mayores de distintos barrios y localidades. Foto: Gentileza
Teatro, muestra, canto y folklore
El encuentro de este miércoles fue además una muestra del potencial de este grupo etario. "Lo que visibilizó es que hay adultos mayores proactivos, con intereses y ganas de socializar más allá de los talleres", señaló Moya.
Durante la jornada hubo presentaciones de canto, danzas folklóricas, teatro y radioteatro, con participación de personas de entre hasta 80 y 90 años. "El espíritu supera la edad, están esas ganas de hacer, de participar y demostrar habilidades", agregó. Y dijo que "se ha empezado a visibilizar una franja etaria que muchos consideran pasiva, pero que está cada vez más activa y comprometida".