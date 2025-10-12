En la ciudad

Ponen a punto las playas de Santa Fe y su entorno para el verano

Distintas áreas del municipio realizan movimiento y limpieza de la arena, despeje de la vegetación, trabajos de pintura, entre otros, de cara la temporada 2025-2026 que se inaugura en poco más de un mes. También se reparan y acondicionan cordones, paradas de colectivos, bicisendas, sendas peatonales, rampas y veredas.