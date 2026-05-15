Este domingo 17, desde las 8.30, se realizará la tercera edición de la Procesión Náutica de la Virgen de Guadalupe, una propuesta que volverá a unir la fe, el río, el deporte y el encuentro ciudadano en las aguas de la laguna Setúbal. La actividad partirá desde el Yacht Club Santa Fe y recorrerá distintos puntos de la costa santafesina hasta llegar al Club Náutico Sur, donde se realizará una bendición especial de embarcaciones y peregrinos.
Santa Fe se prepara para la 3° Procesión Náutica de la Virgen de Guadalupe
La procesión náutica une fe y deporte en Santa Fe, partiendo del Yacht Club y culminando con una bendición especial en el Club Náutico Sur. También la Virgen pasará por Alto Verde y el Monumento a la Constitución. Irá de a pie primero, luego por agua y finalizará su regreso a la Basílica con una bicicleteada.
El anuncio fue realizado este jueves por la tarde durante una conferencia de prensa encabezada por el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, junto a referentes de la Basílica de Guadalupe, el Yacht Club Santa Fe y el Club Náutico Sur.
En primer lugar, la presidenta del Club Náutico Sur, María Florencia Balbarrey, destacó la consolidación de la iniciativa y el vínculo de la ciudad con el río. “Es una experiencia muy linda porque la gente se puede sumar una parte en el trayecto terrestre, después otra parte en el agua. Es una cosa diferente, distinta, que está bueno, nos identifica mucho como santafesinos hacer participar al río de esta linda experiencia”, expresó.
A las 8.30 habrá una misa en la Basílica y a las 9.30 arrancará la peregrinación hasta el monumento de Artigas, en la rotonda de Javier de la Rosa y Almirante Brown. Luego se trasladará la imagen de la virgen hacia el Yacht Club, en el sector de embarques, para dar comienzo a la procesión náutica a las 11 horas.
Además, Balbarrey explicó que este año la bendición final tendrá un nuevo escenario. “La virgen va a llegar por agua hasta la caleta del Náutico Sur, e ingresa la embarcación que la lleva, bajan por la rampa central, que es un lugar seguro, y vamos caminando, sumando a toda la gente que quiera, hasta el islote”, detalló.
E invitó a vecinos y visitantes a acercarse al club durante toda la mañana. “Pueden ir incluso desde las 11 también para verla pasar por el río hasta que ingresa a la caleta. Se pueden tomar unos mates ahí en la punta mientras esperamos que la virgen llegue por agua”, señaló.
El cronograma incluye el arribo de la imagen al Club Náutico a las 12.15 y posterior traslado en procesión al Museo de la Constitución. La imagen permanecerá allí hasta las 14.30 para ser visitada y luego, trasladada al Convento de San Francisco, para iniciar una bicicleteada de regreso a la Basílica.
“Es un triatlón”
Por su parte, el nuevo párroco de la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, el presbítero César Marcelo Blanche, resaltó el valor simbólico de la procesión dentro de la identidad santafesina. “Guadalupe no descansa, y Guadalupe siempre es noticia”, afirmó al comienzo de su intervención.
El sacerdote destacó que la propuesta reúne múltiples dimensiones de la vida local. “Qué lindo este rompecabezas de partes que se van uniendo, en el río nos vamos encontrando para descubrir lo lindo de la presencia de la naturaleza y de la virgen”, sostuvo.
Además, vinculó la procesión con otras tradicionales expresiones de fe de la ciudad. “Yo veo que es un triatlón el domingo, porque es por tierra, por agua y por rueda”, dijo entre sonrisas, en referencia a la bicicleteada guadalupana que también se desarrollará durante la jornada, a las 15 horas, acompañando a la imagen de la Virgen de Guadalupe.
Desde el Yacht Club Santa Fe, el comodoro Hugo Courault, remarcó que "para nosotros es un orgullo por tercer año consecutivo ser los encargados del traslado náutico de la virgen”, expresó.
Según indicó, el objetivo es acercar el río a toda la comunidad. “Vamos a tratar de hacer una navegación donde la ciudad lo pueda apreciar. Esa es un poco la lógica de nuestro club: tratar de integrarnos a la comunidad en todo lo que es el aspecto social, cultural y religioso”, señaló.
“Volver a mirar el río”
En tanto, el intendente Poletti destacó la decisión política de volver a mirar el río como un espacio de encuentro y disfrute para los santafesinos. “Somos una ciudad rodeada de agua. Y nosotros vivíamos de espalda al agua o con miedo al agua”, reflexionó.
El intendente consideró que la procesión representa mucho más que un evento religioso. “Atrás de la virgen nos encontrarnos para sonreír, para tener un punto de encuentro familiar”, expresó, y agregó: “Creo que es parte de esto, de encontrar en el deporte o en una procesión náutica una excusa para tener un domingo distinto”.
El recorrido incluirá además una parada especial en Alto Verde antes de culminar en el Náutico Sur. “Está bueno que se haya decidido parar en Alto Verde, por la historia que tiene con el río”, sostuvo Poletti, quien remarcó el trabajo conjunto entre instituciones deportivas, religiosas y el municipio para potenciar este tipo de actividades.