Será el domingo 17

Santa Fe se prepara para la 3° Procesión Náutica de la Virgen de Guadalupe

La procesión náutica une fe y deporte en Santa Fe, partiendo del Yacht Club y culminando con una bendición especial en el Club Náutico Sur. También la Virgen pasará por Alto Verde y el Monumento a la Constitución. Irá de a pie primero, luego por agua y finalizará su regreso a la Basílica con una bicicleteada.