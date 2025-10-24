Alerta naranja por tormentas fuertes este viernes en la ciudad de Santa Fe

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas fuertes en la mañana y tarde con valores entre 40% y 70%. En la noche se aumentan las probabilidades con valores entre 70% y 100%.
Se espera la continuidad de las lluvias. Crédito: Flavio Raina
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 22º, bajando a 20° en horas de la noche.
23 OCT | 18h ⛈️ Aviso a corto plazo por tormentas severas, lluvias intensas, ráfagas y granizo en el sur de Córdoba
⚠️ La zona está bajo alerta de nivel naranja hasta la madrugada del viernes inclusive
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 77%, la presión de 1002.5 hPa, viento noreste a 23 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.
El gráfico de alertas del SMN.
Según el SMN, rige un alerta naranja por tormentas o viento en el departamento La Capital. El aviso indica que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.
Pronóstico extendido
El sábado espera una mínima de 16° y una máxima de 26°. Las tormentas se mantendrían de forma aislada durante la mañana, pasando a cielo cubierto el resto del día.
Luego, el domingo tendrá una mínima de 13° y una máxima de 24°. La jornada se presenta con cielo parcialmente cubierto durante todo el día.
Finalmente, el lunes se espera cielo mayormente cubierto durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 13° y la máxima de 18°.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
