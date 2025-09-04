Qué dice el pronóstico del tiempo este jueves en la ciudad de Santa Fe

Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo parcialmente cubierto a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mejor visibilidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La temperatura mínima fue de 5º y la máxima sería de 12°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidades altas de precipitaciones durante el día.
En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, continuando la tendencia hacia el fin de semana.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 5° y la máxima sería de 12º, bajando a 9° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 71%, la presión de 1020.8 hPa, viento sudoeste a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.
