Qué dice el pronóstico del tiempo este jueves en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 5º y la máxima sería de 12°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidades altas de precipitaciones durante el día.

 9:19
Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo parcialmente cubierto a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mejor visibilidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, continuando la tendencia hacia el fin de semana.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 5° y la máxima sería de 12º, bajando a 9° en horas de la noche.

Quedarían atrás las intensas lluvias del mes pasado. Crédito: Fernando Nicola

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 71%, la presión de 1020.8 hPa, viento sudoeste a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El viernes espera una mínima de 2° y una máxima de 15°. Con cielo parcialmente cubierto durante todo el día, pero sin lluvias.
  • Luego, el sábado tendrá una mínima de 2° y una máxima de 18°. La jornada se presenta durante toda su extensión con cielo completamente despejado.
  • Finalmente, el domingo se espera el regreso de la escasa nubosidad, sin lluvias. Respecto a temperatura, la mínima será de 4° y la máxima de 19°.
CLIMA EXTENDIDO

Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

