Tras un agosto récord de lluvias, anticipan un trimestre dentro de lo habitual
El especialista del CIM-UNL adelantó que septiembre, octubre y noviembre se desarrollarán bajo condiciones de "niño neutro", con lluvias dentro de las esperadas para la región y con temperaturas levemente más altas que el promedio.
"El verano aún no puede predecirse porque cualquier oscilación en el Pacífico puede cambiar el escenario", advirtió Cristina. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Luego de un agosto que fue récord de precipitaciones de las últimas décadas, la llegada de la primavera no traería grandes sobresaltos en materia climática para la región, según explicó a El Litoral, el ingeniero Ignacio Cristina, docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM).
"En general, lo que se está viendo es que deberíamos estar en un trimestre básicamente normal. Todavía se mantiene la situación de 'niño neutro', por lo cual el comportamiento de la primavera está dando que la probabilidad de lluvia se ubique alrededor de lo esperado para un año típico en nuestra región", señaló.
Con respecto a las temperaturas, Cristina advirtió que podrían registrarse valores levemente superiores al promedio histórico. "Tal vez un poco más altas de lo normal, y eso podría estar jugando un poco en que las probabilidades de lluvia no sean tan en aumento, sino que más bien confirmen la estacionalidad del fenómeno", remarcó.
Se espera una primavera con clima dentro de lo habitual. Crédito: Pablo Aguirre
Agosto, récord en precipitaciones
El especialista recordó que agosto marcó un récord histórico de precipitaciones. "Fue el mes más lluvioso de los últimos 30 ó 40 años. Desde principios de la década del '70 no se había registrado en la ciudad un acumulado tan importante. Pero no es que hubo muchísimos días de lluvia, sino que en solo seis jornadas -que es lo habitual que llueve en ese mes- se concentraron volúmenes extraordinarios, sobre todo en dos días, donde se duplicó o triplicó lo esperado para el mes", explicó.
Sobre lo que viene, Cristina detalló que septiembre siempre marca el inicio del período de lluvias para el Litoral. "En general, septiembre es más lluvioso porque comienza la temporada de precipitaciones en nuestra región. La primavera deja atrás las masas de aire frío e inestables propias del invierno y empieza a recibir aportes cálidos, lo que genera condiciones más propicias para tormentas", afirmó.
Ignacio Cristina, del CIM - FICH / UNL.
¿Cómo será el verano?
En cuanto al verano, Cristina prefirió ser cauto. "Hoy por hoy lo que se puede decir es que la situación se mantiene en un niño neutro, lo cual anticipa condiciones normales para el trimestre de primavera. Pero más allá de eso sería muy arriesgado proyectar, porque cualquier oscilación en el Pacífico puede modificar el escenario hacia un verano más húmedo o más seco", subrayó.
Finalmente, el investigador destacó que, pese a los años de sequía que atravesó la región, el clima santafesino mantiene su particularidad: "La primavera suele ser benévola porque no es tan húmeda. El verano, en cambio, sí presenta un calor más húmedo. Pero no me arriesgaría a hablar más allá de lo que pronostica el Servicio Meteorológico, que son tres meses".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.