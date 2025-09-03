Informe BCSF

Precipitaciones en toda el área del SEA, paralizaron la siembra

Las precipitaciones ocurridas regularon o paralizaron a mediados y fines del lapso informado, las distintas actividades agrícolas: principalmente las siembras de girasol, de maíz temprano (de primera) y los monitoreos de los trigales, en sus distintas etapas de desarrollo.