Día del Periodista Agropecuario

Enzo Volken repasó su trayectoria y la evolución del agro

En el Día del Periodista Agropecuario, Enzo Volken, destacado locutor y periodista santafecino, repasó cómo nació su vocación, los cambios que atravesó el agro y la importancia de ejercer el oficio con pasión.