Informe BCR

Cuál fue el impacto en el campo de las lluvias del fin de semana

Los registros pluviométricos recopilados desde la BCR muestran valores muy elevados: 260 milímetros en María Teresa, 240 en Bell Ville, 214 en Godeken, 200 en Monte Buey, 160 en Pergamino, 140 en Noetinger, 130 en Rufino y 120 en Rosario