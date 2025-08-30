Reporte del Mercado de Granos

Las ventas al exterior del agro registran el segundo agosto más bajo en 16 años

Agosto 25 cierra como el 3° con menos volumen de ventas al exterior del agro, sólo por detrás de 2022 y 2009. La soja sostiene el ritmo exportador con China al frente. Grandes expectativas para la siembra de maíz, pero con relación insumo-producto ajustada