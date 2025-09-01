Agosto alcanzó un récord histórico de lluvia caída en Santa Fe y el drenaje “funcionó sin inconvenientes”
Así lo aseguró el responsable de Gestión Hídrica, Eduardo Rudi. “Se realizó un buen trabajo tanto previo, durante y pos tormenta”, agregó. Las cuadrillas municipales recolectaron 90.280 kilos de residuos y ramas.
Por acá sale el agua, parece indicar Rudi, mientras muestra una de las zonas de reservorios del oeste. MCSF
Con 210 milímetros de lluvia caída en el mes de agosto la ciudad de Santa Fe superó la marca histórica de más de un siglo atrás. En ese marco, el temporal del pasado fin de semana puso a prueba una vez más la capacidad de drenaje de la capital provincial. “Gracias a las políticas de previsión impulsadas por el intendente Juan Pablo Poletti, podemos afirmar que se realizó un buen trabajo tanto previo, durante y pos tormenta”, indicó el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica municipal, Eduardo Rudi.
Vale destacar, que el total de residuos y ramas juntadas por la Dirección de Higiene los días sábado y domingo fue de 90.280 kilos. En tal sentido, Rudi hizo hincapié en la importancia de mantener la higiene urbana, sobre todo en los días de lluvia.
El sistema de desagües de la ciudad es clave para evitar inundaciones. MCSF
“Hace más de 100 años que no se da un registro histórico como el de este mes, donde cayeron más de 210 milímetros”, remarcó Rudi y añadió que ese caudal de agua “nos pone en un escenario de desafío. Más allá de ello, el sistema de estaciones de bombeo funcionó a pleno y las cuadrillas municipales trabajaron sin descanso. Sin embargo, el mayor problema fue la basura, por eso reiteramos a los vecinos que los días de tormenta no saquen los residuos, los restos de poda o lo que pueda obstruir el escurrimiento del agua”.
Vale destacar, que no se registraron mayores inconvenientes viales, ni casas anegadas. “Las zonas donde se realizan grandes obras tampoco tuvieron inconvenientes, por lo tanto podemos afirmar que el sistema funcionó operativamente”, concluyó Rudi.
La ciudad de Santa Fe. Fernando Nicola. Archivo
De acuerdo a las estadísticas de la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, los valores medios del mes de agosto en el decenio 2014 – 2023 son de una precipitación media mensual de 30,63 milímetros, con un promedio de cinco días de precipitaciones; mientras que este último agosto cayeron 210 milímetros, según lo reportado por el Municipio.
