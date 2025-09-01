Superó cifras de más de 100 años

Agosto alcanzó un récord histórico de lluvia caída en Santa Fe y el drenaje “funcionó sin inconvenientes”

Así lo aseguró el responsable de Gestión Hídrica, Eduardo Rudi. “Se realizó un buen trabajo tanto previo, durante y pos tormenta”, agregó. Las cuadrillas municipales recolectaron 90.280 kilos de residuos y ramas.