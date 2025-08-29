Qué dice el pronóstico del tiempo de este viernes en la ciudad de Santa Fe

Este viernes es la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado y leve presencia de niebla a primera hora de la mañana. Se espera que continúen las condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La temperatura mínima fue de 13º y la máxima sería de 26°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones durante el día.
En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, continuando con un sol predominante en el cielo.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 13° y la máxima sería de 26º, bajando a 20° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 90%, la presión de 1012.8 hPa, viento este a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.
