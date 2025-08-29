#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo de este viernes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 13º y la máxima sería de 26°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones durante el día.

Sube la humedad y la temperatura en la capital santafesina. Crédito: Manuel Fabatía
 9:22
Este viernes es la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado y leve presencia de niebla a primera hora de la mañana. Se espera que continúen las condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, continuando con un sol predominante en el cielo.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 13° y la máxima sería de 26º, bajando a 20° en horas de la noche.

Sube la humedad y la temperatura en la capital santafesina. Crédito: Flavio RainaSube la humedad y la temperatura en la capital santafesina. Crédito: Flavio Raina

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 90%, la presión de 1012.8 hPa, viento este a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El sábado espera una mínima de 14° y una máxima de 23°. Con cielo mayormente cubierto durante la madrugada, las posibilidades de lluvias se presentan desde la mañana, pasando a tormentas fuertes para el resto del día.
  • Luego, el domingo tendrá una mínima de 15° y una máxima de 29°. Siguen las probabilidades de tormentas fuertes en la mañana, pasando a lluvias aisladas en la tarde - noche.
  • Finalmente, el lunes se esperan tormentas aisladas a lo largo de todo el día, mermando los porcentajes de probabilidad en la noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 9° y la máxima de 20°.
CLIMA EXTENDIDO

