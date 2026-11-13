La presencia de personas ajenas al movimiento habitual de la zona, algunas de ellas en situación de calle y otras que recorren los contenedores en busca de residuos, genera preocupación entre vecinos, comerciantes y trabajadores del puerto de Santa Fe. La situación se observa en distintos puntos del sector y vuelve a poner en agenda una problemática social que también tiene impacto en la convivencia urbana.
La presencia de personas en situación de calle en la zona del puerto preocupa a vecinos y comerciantes
En contacto con El Litoral advierten sobre movimientos que generan preocupación entre la zona residencial y la comercial. El problema no es nuevo y buscan respuestas.
En un área que durante los últimos años experimentó un importante desarrollo comercial, gastronómico e inmobiliario, los movimientos de personas que permanecen en las inmediaciones de edificios, empresas y espacios de circulación cotidiana despiertan inquietud entre quienes viven, trabajan o visitan el lugar.
Uno de los comportamientos que más llaman la atención es la presencia de personas que revisan los contenedores de residuos, retiran elementos de su interior y, en ocasiones, dejan bolsas y desperdicios desparramados sobre las veredas y sectores de circulación.
Los reclamos apuntan también a la circulación de grupos en distintos horarios, particularmente en espacios donde se encuentran estacionados vehículos o en las inmediaciones de edificios residenciales y comerciales.
Inquietud cotidiana
El puerto se consolidó como uno de los principales polos de transformación de la ciudad de Santa Fe. La recuperación de espacios, la instalación de oficinas, el crecimiento de propuestas gastronómicas y la construcción de nuevos edificios modificaron el perfil de un sector que concentra cada vez más actividad.
La presencia de personas que permanecen durante períodos prolongados en determinados sectores, revisan residuos o deambulan entre las construcciones genera reclamos vinculados con la limpieza, el mantenimiento y la seguridad.
La inquietud se extiende a quienes concurren al lugar por motivos recreativos o comerciales. El movimiento de visitantes, especialmente durante los fines de semana, convierte al puerto en uno de los espacios de mayor circulación de la capital provincial.
En ese contexto, los vecinos y comerciantes plantean la necesidad de respuestas y de una mayor presencia de los organismos responsables para abordar una problemática que excede la cuestión de los residuos.
Respuestas
Entre quienes expusieron esta situación, dejaron planteado que buscan respuestas oficiales a la presencia de gente que consideran extraña para la zona. Entienden la vulnerabilidad de estas personas pero consideran que se requiere una intervención que contemple tanto las demandas de quienes residen y trabajan en el sector como la atención social de las personas que se encuentran en situación de calle.
Encontrar respuestas que permitan mejorar las condiciones de convivencia, garantizar la higiene de los espacios públicos y brindar asistencia a quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.
Mientras tanto, la preocupación persiste entre quienes transitan diariamente por el puerto y observan cómo una problemática presente en distintos barrios de Santa Fe también se manifiesta en uno de los sectores que más crecieron y se transformaron durante los últimos años.