La Municipalidad de Santa Fe inaugurará este martes la Reserva de los Sentidos, una nueva propuesta educativa y recreativa dentro de la Reserva Natural del Oeste, con sede en Gorostiaga 4659. El espacio fue diseñado para acercar a los visitantes al ambiente natural a través de experiencias que involucran los sentidos, el juego y el conocimiento de la fauna y la flora de la región.
La Reserva de los Sentidos: un nuevo espacio para aprender y jugar con la naturaleza en Santa Fe
El espacio de juegos y experiencias está ubicado dentro de la Reserva Natural del Oeste. La propuesta incluye una sala inmersiva para niños, un juego sobre predadores y presas y un estanque municipal destinado a la cría de mojarras para el control biológico de los lagos de los parques urbanos.
Uno de los principales atractivos será la denominada sala de los sentidos, que desde el municipio presentan como la primera sala inmersiva instalada en un área protegida del país.
"Se inaugura la primer sala inmersiva en un área protegida. Yo me animaría a decir de todo el país. No hay en el país un ejemplo como esto", sostuvo Andrés Sarquis, director del Programa de Arbolado Urbano de la Municipalidad de Santa Fe.
La sala fue concebida especialmente para los niños y propone distintas estaciones en las que podrán experimentar con aromas, sonidos, texturas y proyecciones visuales. "La sala inmersiva, que es la sala de los sentidos, tiende a exaltar los sentidos de las personas que ingresen en la sala a través del aroma, del olfato, del oído, de la visual, del tacto, con diferentes propuestas en las diferentes postas que los usuarios, sobre todo niños, van a poder ir experimentando", explicó Sarquis.
Así, los visitantes podrán reconocer aromas de especies vegetales, escuchar sonidos de animales de la región y explorar distintas superficies. "Van a, por ejemplo, poder oler la flor del aromito, oler ruda macho. Van a poder escuchar los cantos de anfibios y mamíferos de la región del Litoral. Van a poder tocar texturas y jugar con esas texturas", detalló.
La propuesta también incorpora una instancia audiovisual. A través de un retroproyector, los chicos podrán interactuar con colores y representaciones vinculadas con la naturaleza. "Después tienen un lugar con un retroproyector que hace de pantalla que van a poder ahí jugar un poco con los diferentes colores que tiene la naturaleza", señaló el funcionario.
La experiencia continuará luego con una dinámica lúdica destinada a trabajar sobre las relaciones entre las distintas especies. En un juego de piso, los propios visitantes asumirán los roles de predadores y presas.
"Posterior a eso, van a pasar a un juego de piso, que es un juego donde hay predadores y hay presas y los mismos chicos son los que tienen los roles. Y ahí se le va explicando el juego y juegan", describió Sarquis.
El funcionario contó que la propuesta ya fue probada con niños antes de su apertura. "Nosotros lo hemos probado con niños y no sabés cómo se prenden", dijo.
Mojarras para los lagos de los parques
La recorrida por la Reserva de los Sentidos tendrá además una nueva experiencia vinculada con la producción y el manejo ambiental. En el predio comenzará a funcionar un estanque municipal destinado a la cría de mojarras, que serán utilizadas posteriormente como control biológico en los lagos de los parques urbanos.
"Después de eso hay un piletón donde inauguramos el primer piletón de producción municipal, donde vamos a producir chanchitas de agua con el fin de que sean controladores biológicos, ya sea en el lago del Parque del Sur o en el lago del Parque Garay", explicó Sarquis.
De esta manera, la nueva propuesta suma una dimensión educativa a las actividades de la Reserva Natural del Oeste y, al mismo tiempo, incorpora una experiencia de manejo ambiental que podrá tener aplicación en otros espacios verdes de la ciudad.
La Reserva de los Sentidos se integra así a las actividades que el municipio desarrolla en el área protegida del oeste santafesino, con una propuesta destinada especialmente al público infantil y juvenil, pero que busca también acercar a las familias al conocimiento del humedal, su biodiversidad y las características del ambiente natural de la región.