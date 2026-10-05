Se inaugura

La Reserva de los Sentidos: un nuevo espacio para aprender y jugar con la naturaleza en Santa Fe

El espacio de juegos y experiencias está ubicado dentro de la Reserva Natural del Oeste. La propuesta incluye una sala inmersiva para niños, un juego sobre predadores y presas y un estanque municipal destinado a la cría de mojarras para el control biológico de los lagos de los parques urbanos.