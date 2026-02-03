Un fenómeno del verano

El impacto de los sedimentos del Bermejo: cómo el Canal de Acceso cambió la fisonomía de los ríos santafesinos

El geólogo Carlos Ramonell explica el fenómeno de coloración que afecta a la laguna Setúbal y al sistema del río Coronda. La intervención humana de hace más de un siglo y las grandes crecidas históricas han "desnaturalizado" el sistema, permitiendo el ingreso de sedimentos y contaminantes. Lo que se vio en la Maratón Santa Fe Coronda.