¡Tuki!: las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal detectaron dos delitos en Santa Fe

Las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal detectaron este viernes "in fraganti" dos delitos que se estaban cometiendo en la ciudad y, en coordinación con la Policía, se logró detener a los autores de ambos.
Los sucesos ocurrieron durante la madrugada y fueron detenidas tres personas. El primero ocurrió en avenida Freyre y el otro, en el norte de la ciudad. Municipio y la Policía actúan en conjunto para prevenir el delito.
El primero de los hechos ocurrió en la madrugada de este viernes, pasadas las 2, cuando personal del Centro de Monitoreo de la Municipalidad alertó al servicio de emergencias 911 y a la central de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) sobre la presencia de un hombre en actitud sospechosa sobre Avenida Freyre en la intersección con Santiago del Estero.
El sujeto procedió a la apertura de la puerta de un vehículo marca Volkswagen Gol, color gris oscuro, y luego accedió al capot con la intención de sustraer la batería. Ante esta situación, efectivos policiales junto a personal de GSI procedieron a la identificación y posterior traslado del individuo a sede policial.
El segundo episodio ocurrió en el norte de la ciudad, cuando minutos antes de las 3, en la intersección de Avenida Blas Parera y Azcuénaga, se observó la presencia de dos personas portando uno de ellos lo que aparentaba ser un arma de fuego. Ante la situación, se notificó al 911.
Desde la central del 911 informan que los móviles policiales lograron dar con los individuos, constatando que uno de ellos portaba una réplica de un arma de fuego y se encontraba amenazando a la otra persona. El agresor fue trasladado en calidad de aprehendido, mientras que el segundo individuo fue trasladado en calidad de víctima.
Estas acciones se enmarcan en las tareas conjuntas que asumieron la Municipalidad y el Gobierno provincial para brindar mayor seguridad para los santafesinos y realizar estas detenciones con mayor celeridad.
El Centro de Monitoreo Municipal de la ciudad de Santa Fe es una herramienta clave para la prevención y gestión de la seguridad urbana. Fue inaugurado en 2011 como parte de un plan integral de modernización de la vigilancia pública y, desde entonces, se ha ido ampliando en infraestructura y tecnología. Funciona con un sistema de videovigilancia que integra centenares de cámaras distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad, conectadas en tiempo real a una sala equipada con pantallas de alta definición y personal especializado. Desde allí se supervisa el tránsito, se detectan emergencias, se colabora con las fuerzas de seguridad y se brinda apoyo a distintas áreas municipales, consolidándose como un espacio neurálgico para la coordinación de respuestas rápidas frente a hechos delictivos, accidentes o situaciones de riesgo.
Esta semana la vicegobernadora Gisela Scaglia visitó el Centro de Monitoreo Municipal junto al intendente Juan Pablo Poletti y, en la oportunidad, anunció que antes de fin de año la Provincia invertirá en la compra de 1500 nuevas cámaras que se sumarán al "Gran Hermano" que vigila la capital provincial.
