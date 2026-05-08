Aniversario

Cumplió 120 años el Colegio Nacional, donde estudiaron Saer, Birri, Urondo y el doctor Maradona

Su ecléctico edificio ocupa una manzana en el corazón de la ciudad. El intendente Poletti destacó el rol histórico en la formación de ciudadanos y el valor como patrimonio cultural y arquitectónico que tiene la institución en la ciudad. Un pilar en la educación pública, laica y gratuita.