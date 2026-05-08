La comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 440 “Simón de Iriondo” celebró este miércoles los 120 años de su fundación. En un emotivo acto que contó con la presencia del intendente Juan Pablo Poletti y el ex alumno y actual fiscal de Estado, Domingo Rondina, se conmemoró la trayectoria de una de las instituciones más significativas de la capital provincial y que desde su apertura el 7 de mayo de 1906, ha sido un pilar en la educación pública, laica y gratuita, formando generaciones de santafesinos bajo un modelo humanista y plural.
Cumplió 120 años el Colegio Nacional, donde estudiaron Saer, Birri, Urondo y el doctor Maradona
Su ecléctico edificio ocupa una manzana en el corazón de la ciudad. El intendente Poletti destacó el rol histórico en la formación de ciudadanos y el valor como patrimonio cultural y arquitectónico que tiene la institución en la ciudad. Un pilar en la educación pública, laica y gratuita.
Durante su discurso, el intendente Poletti reflexionó sobre el peso histórico de la institución y el impacto que ha tenido en la vida de la capital provincial: “Hoy estamos acá para festejar algo que nos pertenece a todos los santafesinos y 120 años no son poca cosa. Son generaciones enteras que pasaron por estos pasillos, que aprendieron no solo materias sino también a ser personas de bien, a comprometerse con su comunidad, a elegir una forma de vivir”, afirmó el mandatario frente a docentes, alumnos y familias.
En ese sentido, rescató la figura del doctor Esteban Laureano Maradona, ex alumno de la casa, como un ejemplo de los valores que promueve la institución: “Egresado de este colegio, eligió la medicina como vocación de servicio. Pasó cincuenta años en el corazón del monte formoseño, junto a las comunidades indígenas, sin buscar reconocimientos y eso es lo que puede dar una escuela: no solo conocimiento, sino carácter”.
“La convicción de que el saber sirve para algo, y que ese algo es ayudar al prójimo”, resaltó Poletti, vinculando el juramento hipocrático de Maradona con el compromiso social de la escuela.
Historia y Presente
La historia del Colegio Nacional está profundamente ligada al proceso de laicización de la enseñanza en Argentina. Surgido tras las tensiones entre los sectores liberales de principios del siglo XX y los ámbitos católicos conservadores, la institución se erigió como una alternativa educativa estatal sin injerencia del clero.
Uno de los principales promotores de su creación fue el ex gobernador Manuel Menchaca. Con el correr de las décadas, el colegio fue testigo de grandes cambios sociales, manteniendo siempre sus banderas de apertura. Figuras de la cultura y la política nacional como Fernando Birri, Juan José Saer, Paco Urondo, Alcira Bonazzola, Alcides Greca e Ítalo Luder -presidente provincional del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo de la Nación en 1975-, entre otros, se formaron en sus aulas, consolidando el prestigio de un edificio ecléctico que hoy es Monumento Histórico Provincial y Patrimonio Cultural de la ciudad.
Hacia el final del encuentro, el intendente destacó que “la ciudad que queremos no la construimos nosotros solos desde el municipio, la construimos juntos, y empieza acá, en el aula, en el debate con un compañero, en el proyecto que parece pequeño pero que cambia algo”. Asimismo, felicitó a toda la comunidad educativa por mantener viva la identidad de la institución, que el año pasado recuperó oficialmente su denominación histórica de Colegio Nacional.
“Tenemos fe en la educación y en los jóvenes que son el futuro de Santa Fe. Este edificio merece estar en pie y en forma, porque lo que ocurre adentro importa”, concluyó el intendente y reafirmó: “tenemos el compromiso como Estado local de mantener la preservación del patrimonio y siempre apoyaremos la educación pública como motor de transformación social”.
Protagonistas
En representación de los estudiantes la alumna Evelyn Roldán, de tercer año, tercera división, dirigió unas palabras alusivas para todos los presentes. “Celebramos los 120 años de historia de esfuerzo y de sueños compartidos que hicieron de este lugar un espacio único para todos nosotros. Nuestra escuela no es solo el lugar al que venimos a estudiar, es el lugar donde crecimos, donde no solo aprendemos materias importantes, sino también valores como el respeto, la amistad, el esfuerzo y la solidaridad. Y donde vivimos momentos que vamos a recordar por siempre”, expresó con orgullo.