El Colegio Nacional recuperó su nombre, clave en la identidad escolar

Desde 1995, tras su transferencia de la Nación a la Provincia -al igual que la mayoría de las escuelas secundarias de la época-, el Colegio Nacional adoptó el nombre de Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 440 "Simón de Iriondo", aunque en la memoria y el habla cotidiana de la sociedad santafesina continuó siendo identificado por su denominación original.
Ahora, 30 años después y a pedido de la comunidad escolar -conformada por cerca de 1.000 alumnos-, el Ministerio de Educación provincial aprobó la imposición del nombre "Colegio Nacional Simón de Iriondo" a la escuela secundaria 440, devolviendo parte de su identidad institucional. Fue mediante la disposición N° 137, fechada el pasado 5 de agosto.
"Un nombre que resuena con la historia y tradición de la institución contribuye a fortalecer los lazos afectivos y el orgullo de pertenecer a una entidad con un legado significativo", señaló Gabriel Juárez, director de la escuela con sede en calle Mendoza 3051.
El directivo recordó que la idea comenzó a gestarse el año pasado con una campaña para retomar el nombre emblemático. "Volvemos a ser 'El Nacional', en la búsqueda de un retorno a las raíces y la historia. La comunidad educativa, ex docentes y ex alumnos iniciamos una colecta de firmas en distintas actividades, y en diciembre del año pasado presentamos la solicitud formal. Recuperamos nuestra identidad, somos nuevamente el glorioso nacional", afirmó Juárez.
En 2024, la institución se vistió de fiesta para celebrar su aniversario 118°. Crédito: Manuel Fabatía
Respaldo oficial y pedido de la comunidad
La resolución ministerial argumenta que la institución "es reconocida en la sociedad como 'el Colegio Nacional', teniendo esta denominación raíces históricas profundas", y que "la importancia del nombre histórico en la percepción y valoración pública de la institución" es una parte indisoluble de la cultura escolar, capaz de "fomentar el arraigo simbólico y consolidar el espíritu de pertenencia entre los miembros de la comunidad educativa".
El texto también recuerda que el colegio fue creado en 1906 y que desde entonces se consolidó en la memoria colectiva de Santa Fe.
En la solicitud presentada, la comunidad educativa fundamentó el cambio en el "reconocimiento histórico" de la denominación, la "continuidad en la identidad" más allá de modificaciones administrativas, y el valor simbólico del nombre para estudiantes, familias y exalumnos.
"El nombre 'Nacional' no solo preserva la memoria histórica, sino que también actúa como un elemento de cohesión y arraigo. Es un modo de honrar el patrimonio cultural y educativo de la región", señala el escrito firmado por integrantes de la comunidad escolar.
El Colegio Nacional de Santa Fe fue fundado el 7 de mayo de 1906 tras décadas de tensiones entre sectores liberales, que impulsaban una educación laica y estatal, y los ámbitos católicos conservadores, encabezados por los jesuitas del Colegio de la Inmaculada, que se opusieron a su creación. La información es de la investigación "Católicos versus liberales. La Fundación del Colegio Nacional de Santa Fe en el proceso de laicización de la enseñanza secundaria", del profesor de Historia, José Larker, y María Bibiana Grandinetti.
La apertura de la institución respondió al objetivo de ofrecer enseñanza secundaria sin injerencia del clero, siguiendo el modelo de otros colegios nacionales que buscaban formar a las futuras élites dirigentes del país. El primer rector fue Avelino Herrera y, desde sus inicios, la institución fue mixta y con un plan de estudios de fuerte impronta humanística.
El edificio -que próximamente recibirá una inversión del Gobierno provincial de $ 1.000 millones para su reparación-, fue diseñado por la Dirección Nacional de Arquitectura y se levantó en terrenos que habían sido ocupados por el antiguo Cementerio San Antonio.
A lo largo de su historia, el colegio acompañó cambios en las políticas educativas y en la composición social de su alumnado: de una matrícula inicial integrada por hijos de la élite santafesina, pasó a incluir progresivamente a otros sectores, manteniendo su perfil laico, público y abierto.
Por Resolución N° 505/95, como parte del traspaso de las escuelas nacionales, pasó a denominarse Escuela de Enseñanza Media Nº 440 "Simón de Iriondo" (hoy Escuela Secundaria Orientada). En 2005, su edificio fue declarado Monumento Histórico y Patrimonio Institucional de la Provincia, y en 2019 ingresó al Patrimonio Cultural de la ciudad.
Por sus aulas pasaron figuras como Fernando Birri, Juan José Saer, Paco Urondo y Esteban Laureano Maradona. Hoy continúa formando a estudiantes de nivel secundario y defendiendo sus banderas históricas: una educación pública, gratuita, laica y para todos.
