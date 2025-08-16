#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe

La mínima fue de 7° y la máxima llegará a 18°, sin lluvias ni alertas vigentes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada séra estable con un leve ascenso de temperatura. Crédito: Manuel Fabatía.
 10:06
Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con cielo mayormente despejado y algunas nubes aisladas en las primeras horas de la mañana. Se espera que las condiciones se mantengan estables durante el resto del día, con temperaturas en leve ascenso en comparación a jornadas anteriores.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima registrada fue de 7° y la máxima alcanzará los 18°, sin probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán leves a moderados del sector este, rotando al sur/sureste con el correr de las horas.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaVista del cielo con nubosidad aislada en horas de la mañana. Crédito: Fernando Nicola

En cuanto a las condiciones meteorológicas de la mañana, se prevé una humedad elevada, presión atmosférica estable y visibilidad óptima en la región. No se encuentra vigente ningún alerta por tormenta o vientos fuertes para la ciudad.

Pronóstico extendido

  • El domingo tendrá cielo mayormente despejado y algo de nubosidad hacia la tarde o noche. La mínima será de 7° y la máxima de 20°.
  • Luego, el lunes presentará nubosidad variable y momentos de mejora. Las temperaturas irán en aumento, con mínima de 10° y máxima de 24°.
  • Finalmente, el martes se prevén lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, con una mínima de 15°, y una tarde con menor probabilidad de precipitaciones y máxima de 18°.
CLIMA EXTENDIDO

