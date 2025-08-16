Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe

Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con cielo mayormente despejado y algunas nubes aisladas en las primeras horas de la mañana. Se espera que las condiciones se mantengan estables durante el resto del día, con temperaturas en leve ascenso en comparación a jornadas anteriores.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima registrada fue de 7° y la máxima alcanzará los 18°, sin probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán leves a moderados del sector este, rotando al sur/sureste con el correr de las horas.
Vista del cielo con nubosidad aislada en horas de la mañana. Crédito: Fernando Nicola
En cuanto a las condiciones meteorológicas de la mañana, se prevé una humedad elevada, presión atmosférica estable y visibilidad óptima en la región. No se encuentra vigente ningún alerta por tormenta o vientos fuertes para la ciudad.
