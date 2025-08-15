Con el 80% del presupuesto

Finalizó la obra de mantenimiento del sistema de defensa del Gran Santa Fe realizado por Provincia

La inversión supera los 10.000 millones de pesos. La intervención abarcó diferentes puntos estratégicos del área metropolitana, como las ciudades de Santa Fe, San José del Rincón, Colastiné Norte y Sur, Alto Verde, La Guardia y Campo del Medio. La obra permitió recuperar, mejorar y reforzar la infraestructura hídrica de zonas críticas.