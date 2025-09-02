Un concejal impulsa la atención inclusiva para personas con discapacidad
La propuesta permitirá mejorar la comunicación con vecinos que tienen dificultades auditivas, combinando intérpretes de lengua de señas y herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a trámites y servicios municipales.
Herramientas tecnológicas, como WhatsApp, facilitarán la comunicación con vecinos sordos.
El Concejo Municipal de Santa Fe trabaja en la creación de un canal de atención específico para personas con discapacidad auditiva, con el objetivo de garantizar la accesibilidad y mejorar la comunicación entre los vecinos y las autoridades. La iniciativa fue detallada por el concejal Julián Martínez, quien explicó la importancia de generar herramientas que faciliten la participación ciudadana.
Según Martínez, con el fin de facilitar la comunicación y garantizar que sus reclamos, sugerencias e inquietudes sean escuchados y atendidos, el proyecto contaría con intérpretes de lengua de señas argentina y herramientas tecnológicas como WhatsApp, lo que permitirá a los vecinos sordos enviar mensajes de texto o videos y participar activamente en los trámites y gestiones municipales.
Garantizar derechos
El concejal resaltó la importancia de visibilizar situaciones que muchas veces pasan desapercibidas y dio un ejemplo de cuando participaba del Foro santafesino. “Nos encontramos con la dificultad de que muchas personas sordas ni siquiera estaban informadas de que tenían que hacer el Censo, de qué consistía, qué cosas iban a preguntar, no sabían de qué se trataba”, relató.
Martínez señaló que muchas personas quedan fuera de la información municipal por no contar con canales adecuados: “Creemos que esta iniciativa nos va a dar resultados, sobre todo en un contexto también muy complicado para todo lo que tiene que ver con discapacidad”.
Además, destacó el trabajo del Concejo en políticas inclusivas: “Desde la presidencia de Chuchi Molina se han hecho foros y diferentes iniciativas vinculadas a distintos tipos de discapacidad. Se nos dio lugar a todos los concejales a que propongamos programas y estrategias para no dejar a nadie afuera”.
Democratizar la información
El proyecto también se centra en garantizar el derecho a la información y la participación. “La información es un bien que hay que democratizarlo, hay información básica que muchas veces porque la enunciamos o creemos que la dijimos en algún lado, ya la damos por sabida. No es así. Hay que agotar todas las distancias de comunicación con todas las personas”, afirmó Martínez.
El concejal ejemplificó la relevancia de estos mecanismos en la vida cotidiana: “Había un espectro de personas sordas que no estaban accediendo a trámites importantes para ellos, por ejemplo, actualizar la SUBE para poder viajar en colectivo. Desde el Concejo entendemos que facilitar este camino de mejor comunicación es también garantizar mejores derechos”.
Con esta iniciativa, el Concejo de Santa Fe busca consolidar un espacio de atención inclusivo y efectivo para la comunidad sorda, asegurando que cada voz tenga representación y que ninguna persona quede fuera de los canales de participación municipal.
