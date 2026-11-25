Régimen de Infracciones y Penalidades

Santa Fe: multas de hasta casi 4 millones de pesos al transporte de cargas volátiles sin cobertura

La Ordenanza N° 13.157 se publicó en el Boletín Electrónico Municipal. Establece multas de 100 a 1.500 Unidades Fijas e inhabilitación temporaria del vehículo si se produce caída o dispersión de materiales en la vía pública.