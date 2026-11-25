La Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe publicó en su Boletín Electrónico Municipal (Edición N° 583) la Ordenanza N° 13.157, sancionada por el Honorable Concejo Municipal el 29 de octubre de 2026 y puesta en vigencia mediante promulgación tácita.
Santa Fe: multas de hasta casi 4 millones de pesos al transporte de cargas volátiles sin cobertura
La Ordenanza N° 13.157 se publicó en el Boletín Electrónico Municipal. Establece multas de 100 a 1.500 Unidades Fijas e inhabilitación temporaria del vehículo si se produce caída o dispersión de materiales en la vía pública.
La norma modifica la Ordenanza N° 7.882 —Régimen de Infracciones y Penalidades (Texto Ordenado por Decreto N° 00027/26)— a través de la incorporación del artículo 25° bis.
El nuevo articulado regula y penaliza la circulación de vehículos que transporten elementos de contextura volátil por la vía pública sin contar con la cobertura reglamentaria o llevándola en condiciones deficientes.
Escala de multas e inhabilitación
De acuerdo con el texto sancionado bajo la presidencia de Sergio Basile en el Concejo Municipal, el nuevo artículo 25° bis establece dos niveles de sanciones según la gravedad de la falta:
- Falta o deficiencia de cobertura: quien circule por la vía pública transportando elementos de contextura volátil sin cobertura reglamentaria, o que teniéndola instalada se encuentre desasegurada, parcialmente abierta o en condiciones deficientes que no cubran la totalidad de la carga transportada, será sancionado con una multa de 100 a 300 Unidades Fijas (UF).
- Voladura o derrame de material: si la falta de cobertura reglamentaria provocare la voladura, caída, derrame o dispersión del material, la sanción ascenderá a una multa de 500 a 1.500 Unidades Fijas (UF) y/o la inhabilitación temporaria del vehículo para circular por un plazo de 15 a 45 días.
Cabe consignar que las 1.500 unidades fijas equivaldrían a $3.913.500, de acuerdo a los valores actualizados a noviembre 2026. (Ver más abajo).
Finalmente, en su artículo 2°, la norma encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal la confección del texto ordenado de la Ordenanza N° 7.882 conforme al procedimiento fijado en la Ordenanza N° 12.798/21.
Unidad Fija
De acuerdo a la información que brinda el gobierno de la provincia de Santa Fe, a noviembre la Unidad Fija equivale a $ 2609. "Estos precios se publican de acuerdo a lo informado por el Automóvil Club Argentino para sus estaciones de servicio YPF dentro de la jurisdicción provincial", aclaran.