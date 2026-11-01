Beneficio para contribuyentes

Moratoria de multas en Santa Fe: cómo acceder al 50% de descuento

La Municipalidad de Santa Fe pondrá en marcha este 2 de noviembre un régimen especial para regularizar deudas por infracciones de tránsito y de control cometidas hasta el 31 de julio. El beneficio estará vigente durante 60 días e incluirá descuentos por pago contado y convenios de financiación.