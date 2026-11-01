La Municipalidad de Santa Fe pondrá en vigencia este lunes 2 de noviembre una moratoria para regularizar multas de tránsito y de control, con descuentos y facilidades de financiación para los contribuyentes que tengan obligaciones pendientes.
Moratoria de multas en Santa Fe: cómo acceder al 50% de descuento
La Municipalidad de Santa Fe pondrá en marcha este 2 de noviembre un régimen especial para regularizar deudas por infracciones de tránsito y de control cometidas hasta el 31 de julio. El beneficio estará vigente durante 60 días e incluirá descuentos por pago contado y convenios de financiación.
El régimen tendrá una duración de 60 días y alcanzará a las infracciones cometidas hasta el 31 de julio de 2026.
La medida contempla dos alternativas para quienes quieran adherirse: cancelar la deuda en un solo pago, con una reducción del 50% del mínimo de la multa, o acceder a un convenio de financiación de hasta seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un descuento del 20% sobre ese mismo valor mínimo y un interés del 2% mensual.
La iniciativa busca facilitar la regularización de las obligaciones pendientes y ofrece distintos canales para realizar los trámites. Sin embargo, no todas las infracciones están incluidas en el beneficio.
Cómo obtener el descuento del 50% en las multas de Santa Fe
Quienes opten por cancelar sus multas en un solo pago podrán acceder a una reducción del 50% del mínimo de la sanción. Esta alternativa estará disponible a través de tres vías:
App Santa Fe: mediante la aplicación oficial de la Municipalidad.
Internet: desde el sitio web santafeciudad.gov.ar.
Presencial: en las oficinas de Justicia Administrativa de Faltas, con turno previo solicitado a través de la aplicación o de la página web municipal.
Para abonar se podrá utilizar tarjeta de débito, tarjeta de crédito o Mercado Pago.
Además, seguirán vigentes las opciones de financiación sin interés con tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe y Banco Bica. En estos casos, los pagos podrán gestionarse desde la aplicación, el sitio web municipal o las cajas habilitadas.
Los puntos de atención presencial para esta modalidad son:
Justicia Administrativa de Faltas.
Palacio Municipal.
Cementerio Municipal.
Estación Belgrano.
Corralón Municipal.
Por otra parte, quienes tengan tarjetas de crédito del Banco Credicoop también podrán acceder a la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, aunque en este caso deberán realizar la operación exclusivamente en alguna de las cajas municipales habilitadas.
Cómo acceder al plan de pago en seis cuotas y qué multas quedan excluidas
La segunda alternativa prevista por la moratoria es un convenio de pago de hasta seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Quienes elijan esta modalidad tendrán un descuento del 20% sobre el mínimo de la multa y deberán afrontar un interés de financiación del 2% mensual.
A diferencia del pago contado, este trámite requiere la presencia del contribuyente. Para solicitarlo será necesario concurrir a las oficinas de Justicia Administrativa de Faltas, ubicadas en San Luis 3078.
Es importante tener en cuenta que la moratoria no comprende todas las infracciones. Quedan excluidas las multas relacionadas con:
Conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias tóxicas.
Negarse a realizar los controles de alcoholemia o de sustancias correspondientes.
Participar en disputas de carreras en la vía pública.
Infracciones que ya cuentan con sentencia.
Multas que se encuentran en proceso de ejecución.
De esta manera, el beneficio está destinado a quienes mantienen deudas por infracciones alcanzadas por el régimen y buscan regularizar su situación durante el plazo establecido.
La moratoria comenzará el lunes 2 de noviembre y se extenderá durante 60 días. Por eso, quienes tengan multas pendientes podrán consultar su situación y elegir la modalidad de cancelación que mejor se adapte a sus posibilidades económicas a través de los canales habilitados por el municipio.