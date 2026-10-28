La Municipalidad de Santa Fe informó que el lunes 2 de noviembre entrará en vigencia la moratoria de multas de tránsito, una medida que permitirá a los vecinos regularizar obligaciones pendientes mediante distintas alternativas de pago. El régimen contempla descuentos para quienes cancelen sus deudas de contado y planes de financiación para quienes necesiten abonar en cuotas.
Multas de tránsito en Santa Fe: cómo acceder a la moratoria desde el 2 de noviembre
La Municipalidad habilitará un régimen para regularizar deudas por infracciones de tránsito con descuentos de hasta el 50% del mínimo de la multa por pago de contado. También habrá convenios de hasta seis cuotas y nuevas opciones de financiación con tarjetas de crédito.
La iniciativa establece dos modalidades principales de adhesión: el pago de contado, con una reducción del importe, y los convenios de hasta seis cuotas mensuales. Además, se mantienen las opciones de financiación sin interés con determinadas tarjetas de crédito y se incorpora una nueva alternativa bancaria.
Cómo pagar las multas de tránsito con descuento
Quienes decidan adherirse a la moratoria podrán optar por el pago de contado y abonar el 50% del mínimo de unidades fijas correspondiente a la infracción reconocida.
Esta alternativa estará disponible a través de tres canales: la aplicación Santa Fe, el sitio web oficial de la Municipalidad y la atención presencial en dependencias municipales.
Para realizar el trámite de manera presencial, los vecinos podrán concurrir a los siguientes lugares:
Justicia Administrativa de Faltas: San Luis 3078.
Palacio Municipal: Salta 2951.
Cementerio Municipal: Blas Parera 5200.
Estación Belgrano: bulevar Gálvez 1150.
Corralón Municipal: avenida Presidente Perón 3801.
La opción de pago de contado permite acceder a una reducción del importe calculado sobre el mínimo de unidades fijas de la infracción reconocida, según lo informado por el municipio.
Moratoria de multas: cómo pagar en seis cuotas
La segunda alternativa consiste en solicitar un convenio de pago de hasta seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
En esta modalidad, se deberá abonar el 80% del mínimo de la multa, con un interés de financiación del 2% mensual. A diferencia del pago de contado, este trámite requiere presentarse personalmente en las oficinas de la Justicia Administrativa de Faltas, ubicadas en San Luis 3078.
De esta manera, quienes no puedan cancelar la deuda en un solo pago tendrán la posibilidad de distribuir el importe en varios meses, de acuerdo con las condiciones establecidas para el régimen.
Antes de iniciar el trámite, es importante tener en cuenta que el convenio de financiación debe gestionarse de manera presencial en la dependencia municipal indicada.
Qué tarjetas permiten financiar las multas de tránsito
La Municipalidad también informó que continúa vigente la posibilidad de cancelar las obligaciones en cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe y del Banco Credicoop. En el caso de Credicoop, la gestión se realiza de manera presencial.
A estas alternativas se suma ahora el Banco Bica, que amplía las opciones de financiación disponibles para quienes necesiten regularizar sus deudas.
Estas posibilidades se agregan a las modalidades de pago contempladas en la moratoria, con el objetivo de ofrecer distintas formas de cancelación según las necesidades de los contribuyentes.
Qué multas quedan excluidas de la moratoria
El régimen no incluye todas las infracciones de tránsito. Según lo informado por la Municipalidad de Santa Fe, quedan excluidas las siguientes situaciones:
Infracciones vinculadas con la conducción bajo los efectos del alcohol o de sustancias tóxicas.
Negativa a realizar los controles correspondientes.
Participación en disputas de carreras en la vía pública.
Infracciones que ya cuentan con sentencia.
Infracciones que se encuentran en proceso de ejecución.
Por lo tanto, antes de adherirse, los vecinos deberán tener en cuenta que la moratoria alcanza únicamente a las obligaciones comprendidas en las condiciones establecidas por el municipio.
Desde cuándo se puede acceder a la moratoria
El plazo para acceder al régimen comienza el lunes 2 de noviembre. A partir de esa fecha, los vecinos podrán gestionar la regularización de sus deudas mediante las alternativas habilitadas.
La Municipalidad busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones pendientes con descuentos, convenios de financiación y nuevas opciones de pago.
Para quienes elijan cancelar la deuda de contado, el trámite podrá realizarse mediante la aplicación Santa Fe, el sitio web municipal o en las dependencias habilitadas. En cambio, quienes opten por un convenio de hasta seis cuotas deberán concurrir personalmente a Justicia Administrativa de Faltas, en San Luis 3078.
La principal diferencia entre las modalidades está en el importe a pagar y las condiciones de financiación: el pago de contado contempla el 50% del mínimo de unidades fijas de la infracción reconocida, mientras que el convenio permite abonar el 80% de ese mínimo en hasta seis cuotas, con un interés mensual del 2%.
Antes de iniciar la gestión, se recomienda revisar las condiciones de la modalidad elegida y verificar que la infracción no se encuentre entre las excluidas del régimen.