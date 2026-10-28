Regularización

Multas de tránsito en Santa Fe: cómo acceder a la moratoria desde el 2 de noviembre

La Municipalidad habilitará un régimen para regularizar deudas por infracciones de tránsito con descuentos de hasta el 50% del mínimo de la multa por pago de contado. También habrá convenios de hasta seis cuotas y nuevas opciones de financiación con tarjetas de crédito.