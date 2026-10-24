Proyecto al Concejo

Cómo es el planteo del municipio de Santa Fe para ampliar las franquicias del SEOM para frentistas

Un mes después de la reunión de funcionarios con referentes de las vecinales Candioti Norte y Sur, el Ejecutivo remitió el mensaje con los cambios propuestos. Qué pasaría de lunes a viernes -y los sábados- con el estacionamiento medido.