La Municipalidad de Santa Fe remitió al Concejo local el mensaje N° 17, que propone cambios con algunas flexibilidades a las franquicias para los frentistas que viven dentro del área activa del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) en la ciudad capital.
Cómo es el planteo del municipio de Santa Fe para ampliar las franquicias del SEOM para frentistas
Un mes después de la reunión de funcionarios con referentes de las vecinales Candioti Norte y Sur, el Ejecutivo remitió el mensaje con los cambios propuestos. Qué pasaría de lunes a viernes -y los sábados- con el estacionamiento medido.
En contexto, cabe recordar que el 23 de septiembre, funcionarios municipales del área de Control y tránsito se reunieron con referentes de las vecinales Candioti Sur y Norte, quienes venían reclamando que los frentistas que tienen sus domicilios dentro del área SEOM operativa deben abonar altos montos por mes por dejar sus coches frente a sus viviendas.
La franquicia actual para frentistas es de tres horas de gracia. Y los vecinos de estos barrios céntricos piden un beneficio del ciento por ciento. Lo que quedó en limpio de ese encuentro fue que el municipio se comprometía a dar “más flexibilidad” a esos vecinos en cuanto al tiempo de beneficio del uso de dársenas medidas.
Para toda la ciudad
El proyecto de ordenanza que se remitió al Legislativo local solicita introducir varios cambios en el régimen de franquicias. El más importante es que el beneficio no sólo sería para los frentistas del barrio Candioti a ambos lados del Bv. Gálvez, sino para todos aquellos que viven dentro del área activa del SEOM (macrocentro, Puerto, etcétera).
“Establécese una franquicia a favor de las personas humanas que acrediten residencia efectiva en un inmueble ubicado dentro de una zona activa del SEOM”, dice el mensaje al que accedió El Litoral y que lleva las firmas del intendente Juan Pablo Poletti y del secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo.
Se denominará “Franquicia para Vecinos” y consistirá en la eximición del pago del derecho de ocupación de la vía pública correspondiente al estacionamiento medido por un período diario determinado en función de la zona correspondiente al domicilio del beneficiario, y respecto de un vehículo automotor vinculado a esa vivienda.
Otro cambio: el área. “La franquicia se vincula exclusivamente al dominio del vehículo automotor y será aplicable a la manzana correspondiente al domicilio acreditado”, dice el proyecto en ciernes, que sería tratado en breve por el Legislativo capitalino.
El tercer cambio propuesto por el municipio es calcular el tiempo de gracia para frentistas no en términos nominales (de tal hora a tal otra), sino porcentuales (ver más abajo, La fundamentación).
- Así, se propone que de lunes a viernes, la franquicia otorgará al beneficiario un tiempo diario de estacionamiento gratuito del 40% del tiempo total de funcionamiento del SEOM en la zona correspondiente a su domicilio.
- Y los sábados, la franquicia comprenderá el 100% del tiempo total de funcionamiento del SEOM en la zona que corresponde a su domicilio.
- Si de lunes a viernes el sistema de estacionamiento medido está activo 10 horas diarias, el tiempo de gracia para frentistas (40%) será 4 horas, una más que las 3 actuales. La franquicia se adecuará automáticamente a la cantidad efectiva de horas de funcionamiento del SEOM en la zona del domicilio del beneficiario.
“En todos los casos, el uso de la franquicia requerirá la registración previa de cada estacionamiento en el área de dársenas medidas. El cómputo del tiempo de franquicia se iniciará desde la registración del estacionamiento y se efectuará sobre el tiempo de estacionamiento efectivamente utilizado”, aclara el mensaje.
El tiempo correspondiente a la franquicia podrá utilizarse de manera continua o fraccionada durante cada jornada de funcionamiento del SEOM, “computándose acumulativamente los períodos de estacionamiento utilizados durante dicha jornada”.
Una vez agotado el tiempo diario de gracia para el frentista, el tiempo de estacionamiento utilizado de forma extra “quedará sujeto al pago del derecho de ocupación de la vía pública”. Es decir, se tendrá que pagar por el uso de la dársena. Además, el tiempo de franquicia no usado no será acumulativo: en limpio, no se trasladará a días posteriores.
La fundamentación
Del análisis de los registros del sistema sobre las distintas franjas horarias más utilizadas, surge que “el tiempo promedio de estacionamiento de los vecinos que utilizan la franquicia se encuentra en las 4 horas diarias. Esta información es un elemento relevante para evaluar la adecuación del beneficio”, dice en sus fundamentos el mensaje.
La elección de un parámetro porcentual, en lugar de establecer un número fijo de horas, responde al “carácter dinámico” del SEOM. En rigor, la Ordenanza Nº 13.045, que regula el nuevo sistema medido, contempla que el SEOM pueda funcionar durante distintas franjas horarias, y faculta al Ejecutivo a determinar su operatividad.
En esta línea, la fórmula propuesta permite “mantener una proporción uniforme del tiempo de estacionamiento gratuito para los residentes, aun cuando la extensión horaria del SEOM pudiera diferir en distintas zonas de la ciudad”, explica luego.