El suministro de agua potable se verá afectado durante tres jornadas consecutivas en un sector de la ciudad de Santa Fe debido a una obra destinada a mejorar la infraestructura del servicio.
Cortes de agua en Santa Fe: qué barrio estará sin servicio entre este martes y el jueves
Aguas Santafesinas realizará empalmes de nuevas cañerías en el barrio Santa Marta como parte de una obra para ampliar la red de agua potable. Los trabajos obligarán a interrumpir el servicio durante tres días en un sector del noroeste de la ciudad.
Desde este martes 4 y hasta el jueves 6 de agosto, Aguas Santafesinas (ASSA) ejecutará empalmes de nuevas cañerías que permitirán avanzar con la provisión de agua potable para el barrio Santa Marta. La empresa recomendó tomar algunas precauciones para reducir el impacto de la interrupción.
Qué zona estará sin agua y en qué horarios
Según informó ASSA, la suspensión del servicio se extenderá desde las 8 hasta las 18 durante los días martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de agosto.
La interrupción afectará a los vecinos comprendidos dentro del sector delimitado por las calles:
Misiones
Hugo Wast
Avenida Blas Parera
Pasaje Hermano Figueroa
Los trabajos consisten en el empalme de nuevas cañerías a la red de distribución de agua potable, una intervención que forma parte de las obras que llevan adelante la Municipalidad de Santa Fe y el Gobierno provincial para mejorar el abastecimiento en el barrio Santa Marta.
Desde la empresa indicaron que estas tareas son necesarias para incorporar la nueva infraestructura al sistema existente y avanzar con la ampliación del servicio en esa zona de la ciudad.
Qué hacer si el agua sale turbia
Ante la interrupción programada, ASSA aconseja a los usuarios hacer un uso racional del agua almacenada durante el período en que se realicen los trabajos.
Entre las recomendaciones se destacan:
Llenar recipientes limpios con agua antes de las 8 de la mañana para consumo y preparación de alimentos.
Priorizar el uso del agua disponible para beber, cocinar e higiene personal.
Evitar actividades que demanden un consumo elevado, como el lavado de vehículos o el riego.
Si el domicilio cuenta con tanque de reserva, verificar que se encuentre en buenas condiciones y con suficiente capacidad.
La empresa también informó que, una vez restablecido el servicio, podrían registrarse episodios de turbiedad debido a las maniobras sobre la red.
En esos casos, la recomendación es dejar correr el agua durante algunos minutos hasta que recupere su aspecto habitual. Se trata de una situación transitoria que suele producirse luego de este tipo de intervenciones y que no implica una falla permanente en el sistema.
Para realizar consultas o informar inconvenientes, los usuarios pueden comunicarse con el servicio de atención de Aguas Santafesinas las 24 horas a través de WhatsApp (+54 341 695-0008) o mediante los canales oficiales de la empresa.