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Cortes de agua en Santa Fe: qué barrio estará sin servicio entre este martes y el jueves

Aguas Santafesinas realizará empalmes de nuevas cañerías en el barrio Santa Marta como parte de una obra para ampliar la red de agua potable. Los trabajos obligarán a interrumpir el servicio durante tres días en un sector del noroeste de la ciudad.