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Interrumpirán el suministro de agua en Santa Fe por la puesta en marcha de una nueva bomba

La intervención en la planta Ing. Marcial Candioti incluirá la instalación del nuevo equipo y tareas eléctricas, mientras que otro operativo afectará una zona delimitada por obras de cañerías.

Planta potabilizadora y la ciudad de Santa Fe. Crédito: Gentileza AssaPlanta potabilizadora y la ciudad de Santa Fe. Crédito: Gentileza Assa
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La empresa Aguas Santafesinas informó que llevará adelante tareas para completar la instalación y puesta en funcionamiento de una nueva bomba de transferencia en la planta potabilizadora Ing. Marcial Candioti.

Como consecuencia de estos trabajos, se realizará una suspensión temporal del servicio de agua potable en distintos sectores de la ciudad durante horarios determinados. Las tareas fueron planificadas durante la madrugada y en días de menor demanda para reducir el impacto en los usuarios.

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Según explicó el vocero de Aguas Santafesinas, Germán Nessier, la interrupción se debe a trabajos que se realizarán dentro de la planta y que forman parte del plan de mantenimiento de las instalaciones. “Tiene que ver con la puesta en funcionamiento de una bomba de transferencia del agua ya tratada en el proceso de potabilización y que luego se va a distribuir a la red”, detalló.

El funcionario explicó que esta tarea había comenzado el mes anterior y ahora se completa con la puesta en funcionamiento del nuevo equipo.

“La nueva bomba reemplaza otra que estaba en operación, que tenía mayor nivel de deterioro y desgaste propio del funcionamiento”, señaló Nessier, y agregó que el objetivo es “confiabilizar las instalaciones”.

Interrupción del suministro

El primer corte está previsto para el jueves 23 de julio, de 00:00 a 05:00, período en el que será necesario detener de manera transitoria el suministro en toda la ciudad.

Durante ese operativo también se aprovechará para realizar trabajos de mantenimiento eléctrico en tableros y transformadores de la planta potabilizadora.

Desde la empresa explicaron que, una vez finalizadas las tareas, la recuperación del servicio será progresiva debido al proceso de represurización del sistema. Además, recomendaron a los usuarios hacer un uso moderado de las reservas domiciliarias mientras duren las labores.

Los días y horarios de las tareas previstas.Los días y horarios de las tareas previstas.

Nessier aclaró que, una vez finalizados los trabajos, la normalización del suministro no será inmediata en todos los sectores. “La recuperación del servicio no es homogénea por las características de la red, por la distancia de las viviendas respecto de la planta potabilizadora y por el uso que se haya hecho de las reservas domiciliarias”, explicó.

Otro corte programado

Por otro lado, la empesa también comunicó una segunda interrupción del suministro para el mismo jueves 23 de julio, de 08:00 a 14:00. En este caso, los trabajos afectarán el área comprendida entre las calles Juan de Garay, Amenábar, 25 de Mayo y 4 de Enero.

La intervención estará vinculada al empalme de dos cañerías que forman parte de un proceso de renovación de la red, con tareas previstas en la esquina de General López y 25 de Mayo.

Los días y horarios de las tareas previstas.Los días y horarios de las tareas previstas.

Sobre esta intervención, Nessier explicó que se trata de la continuidad de trabajos realizados días atrás. “Se va a completar el empalme de dos cañerías que se estuvieron renovando sobre calle General López al 2500”, indicó.

El vocero agregó que las tareas incluyen la renovación de válvulas y la intervención de un nodo importante de la red de distribución y de la red primaria.

Recomendaciones

Durante los trabajos también se realizará un purgado de la red mediante la liberación de agua en puntos estratégicos de la vía pública, con el objetivo de reducir la aparición de episodios de turbiedad.

En caso de que los usuarios detecten agua con cambios en su aspecto, la empresa indicó que se debe dejar correr el agua desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su apariencia habitual.

Para consultas o reclamos, Aguas Santafesinas mantiene disponible la atención al usuario las 24 horas a través de WhatsApp al +54 341 695 0008 y mediante la oficina virtual en su portal institucional.

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