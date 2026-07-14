Gestión de los servicios públicos

Aguas Santafesinas lanzó un plan de modernización para reducir costos y optimizar la red

La empresa provincial puso en marcha un programa para optimizar la infraestructura, renovar redes y disminuir las pérdidas de agua. La iniciativa contempla catorce proyectos prioritarios que abarcan desde la automatización de bombeos hasta el control del gasto energético.