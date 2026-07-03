Cómo se hace

Paso a paso para limpiar y desinfectar el tanque de agua: la recomendación de Aguas Santafesinas

La empresa prestataria del servicio le pide a los vecinos que limpien los tanques de forma periódica. Mientras, en la planta potabilizadora controlan la calidad con 270 mil pruebas de laboratorio por año. Qué se precisa para la limpieza.