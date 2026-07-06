El miércoles 8 de julio, a las 13 horas, el gobierno de la provincia de Santa Fe licitará una obra para proveer de agua potable a un sector de la municipalidad de Santa Fe y otro de San José del Rincón: Colastiné, en el primer caso y Villa California en el segundo.
Licitarán el acueducto para Villa California y Colastiné, y la ampliación de la planta
El presupuesto oficial es de 7.639 millones y la obra. Beneficiará a 11.500 habitantes de la municipalidad de Santa Fe y a otros 4.500 de San José del Rincón.
El emprendimiento en saneamiento comprende la duplicación de la capacidad de producción de la Planta Potabilizadora de la ciudad costera cercana a la capital provincial, que ya vende agua en bloque a la Cooperativa de Agua Potable de San José del Rincón, con la que la Casa Gris acordó los trabajos.
En diálogo con este medio el secretario de Agua y Saneamiento de la Provincia de Santa Fe, Leonel Marmiroli, confirmó que el presupuesto oficial suma 7.639 millones de pesos y que tanto el acueducto y sus ramales como la duplicación de la planta y su módulo para la potabilización de hasta 350 metros cúbicos, lo mismo que la Cisterna para Colastiné y la extensión al barrio Las Paltas son parte del contrato.
El acto de respectivo, que contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, entre otras autoridades, tendrá lugar en la Estación Municipal Colastiné ubicada en calle Las Orquídeas, entre Amapolas y Macluras, será en efecto muy florido.
Es que los trabajos ya anunciados, que ahora están en su etapa de licitación, terminan con una situación potencialmente conflictiva, y que involucró a dos jurisdicciones muncipales y a dos prestadores: Aguas Santafesinas y la cooperativa mencionada.
El funcionario del Ministerio de Obras Públicas ratificó que desde el kilómetro cero y a ambos lados de la ruta 1 se ampliará el servicio de distribución de agua potable hasta la zona ya servida por la Cooperativa, en jurisdicción rinconera.
Se estima que en el área que corresponde al distrito de San José del Rincón hay 4500 personas y que en la zona que pertenece a la Municipalidad de Santa Fe son 11.500 los habitantes que se van a beneficiar.
“El cálculo que hemos hecho sigue los parámetros del último censo, con una densidad promedio por hogar de tres integrantes”, indicó Marmiroli.
El proceso que permitió la obra implicó reuniones entre funcionarios provinciales y de Aguas Santafesinas con autoridades de la Cooperativa de Vivienda y Provisión de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Asistenciales y de Crédito Ltda de San José del Rincón para coordinar criterios y trabajo.
Todo comenzó en Las Paltas
Años atrás la Cooperativa de Rincón mediante un sistema autónomo, con su propia perforación y potabilización, se hizo cargo de proveer del servicio a un área de la ciudad de Santa Fe: el barrio Las Paltas, en Colastiné Norte, cuya concesión corresponde a Aguas Santafesinas SA.
La gestión de ese servicio superó con creces el plazo planteado inicialmente y eso derivó en preocupaciones de los vecinos que ya tienen agua potable distribuida que proviene de una perforación cuya calidad ha empeorado con los años.
Se sucedieron entonces reuniones en las que funcionarios provinciales, cooperativistas y directivos de Assa acordaron esta solución superadora y para toda el área de creciente urbanización y valor inmobiliario.
En síntesis, ya no se trata del problema que podría sufrir Las Paltas sino de una inversión en infraestructura sanitaria en la que cada parte asume su rol. La provincia al asegurar la provisión del líquido vital, y los proveedores de servicios (de gestión estatal y cooperativa según el caso) la distribución, que requiere redes que se construirán con la contribución por mejoras.
Detalles
La provincia llevará de los actuales 160 metros cúbicos de producción de agua potable a 350 a la planta que abastece a San José del Rincón. Se duplicará y más con un