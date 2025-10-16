Cómo proyecta Santa Fe su futuro hacia un faro de producción sostenible
El informe sobre el Parque Ambiental Productivo se presentará en el 7º Encuentro por las Ciudades. Habrá un panel en el que se compartirán los avances del proyecto, experiencias regionales sobre economía circular, triple impacto y simbiosis industrial.
Parque Ambiental Productivo de Santa Fe.
Durante el 7º Encuentro por las Ciudades -a llevarse adelante el próximo 28 y 29 de octubre en la Sociedad Rural de Santa Fe con entrada libre y gratuita- se presentará el informe “Distrito Verde: Parque Ambiental Productivo”, un proyecto que busca generar herramientas de articulación público-privada para poder lograr la instalación un nuevo polo de desarrollo productivo con enfoque ambiental en el Oeste de la ciudad de Santa Fe.
Este informe está incluido en el Data Encuentro 2025, el anuario del Observatorio del espacio Encuentro constituido por 10 informes que reúnen el trabajo interdisciplinario de profesionales independientes en diferentes disciplinas.
“Investigamos y proponemos crear un Parque Ambiental Productivo para tener un espacio en la ciudad y la región destinado a la radicación de industrias sostenibles, la valorización de residuos y la generación de empleo verde, integrando innovación tecnológica, producción y cuidado ambiental”, destacó la arquitecta Julia Sarniotti, una de las investigadoras del informe que fue desarrollado durante dos años consecutivos, con una metodología que combinó investigación técnica y validación constante a través de espacios de intercambio.
El panel “Santa Fe capital: el camino hacia un faro de producción sostenible”, que abordará al Parque Ambiental Productivo, tendrá lugar el martes 28 desde las 8 horas. Allí se expondrán los avances de la propuesta: producción e industria en clave de economía circular, triple impacto y simbiosis industrial. En ese marco también se intercambiarán experiencias regionales, dialogando con empresas locales y del Gran Santa Fe de rubros variados (alimentos y bebidas, química, tecnología, construcción, plásticos) que ya han avanzado en este sentido.
En perspectiva
“Santa Fe tiene la oportunidad de dar un salto hacia una nueva etapa en su desarrollo productivo, que combine crecimiento, innovación y sostenibilidad”, sostuvo el concejal Lucas Simoniello, y agregó: “Debemos fomentar la toma de decisiones para reconsiderar la situación de los residuos y lo que se puede realizar con ellos y con la industria de triple impacto. Todos sabemos que al relleno sanitario le quedan sólo seis años, por eso es estratégica la elección del lugar para el Parque Ambiental Productivo”.
El PAP se proyecta sobre terrenos ubicados frente al Complejo Ambiental Municipal, aprovechando su infraestructura existente para promover procesos de economía circular y reconversión productiva. Se propone un desarrollo en etapas, con horizonte a diez años, articulando con el sector público, privado, académico y científico.
El concejal Lucas Simoniello.
Entre los objetivos centrales, el proyecto propone reconvertir residuos en insumos industriales, reduciendo el volumen destinado a disposición final; fomentar la radicación de empresas verdes y tecnológicas; promover empleo local y formación en oficios vinculados a la sostenibilidad; articular con universidades y cámaras empresariales para fortalecer la innovación productiva.
“El Parque Ambiental Productivo plantea un modelo innovador de economía circular que promueve la radicación de empresas sostenibles y la reconversión de residuos en insumos productivos, articulando con instituciones locales, universidades, el sector científico-tecnológico y las cámaras empresariales”, precisó Sarniotti.
Por su parte, Simoniello indicó que en la ciudad de Santa Fe y su área metropolitana, “tenemos una potencialidad enorme para la industria y la producción. Hace veinte años se decidió por ordenanza la zonificación de Los Polígonos I y II; hoy debemos pensar en el próximo paso, con una mirada que integre ambiente, empleo y desarrollo”.
Más oportunidades
Este Distrito Verde se concibe como una oportunidad para integrar territorialmente los barrios Los Troncos, Santo Domingo, Scarafia, Cabal y Las Lomas, donde viven más de 2.300 familias, promoviendo mejoras en accesibilidad, infraestructura y oportunidades laborales.
“El proyecto significa constituir un nuevo frente urbano, que puede traer beneficios estructurales y sociales, sobre todo para los barrios populares cercanos, mejorando la accesibilidad, la infraestructura y la oferta laboral para toda la ciudad”, concluyó Simoniello.
Inscripción
Quienes quieran participar del panel “Santa Fe capital: el camino hacia un faro de producción sostenible” y de las demás actividades del Encuentro por las Ciudades pueden inscribirse a través del siguiente link.
