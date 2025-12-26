Insólito: un microbasural en la puerta de una de las empresa de recolección
Los residuos, de todo tipo y tamaño, se acumulan en la esquina de la Peñaloza y Larrea. Vecinos advirtieron de la situación y además comentaron que es habitual ver también basura en el bulevar de la avenida.
En primer plano, la basura arrojada en parte de la vereda y la calle. Foto: Guillermo Di Salvatore
Pasaron los festejos de la Navidad y un sector de la ciudad de Santa Fe evidenciaba un preocupante panorama este lunes por la mañana. Vecinos del norte capitalino advirtieron a El Litoral por la presencia de basura en la vía pública sobre la avenida Peñaloza y su intersección con calle Larrea.
Un colchón, uno de los elementos que llama la atención. Foto: Guillermo Di Salvatore
Más allá de lo preocupante de la acumulación de basura en la vereda y calle, lo que llamó la atención de quienes se comunicaron con este medio es que la situación se presenta en las adyacencias de una de las empresas que se encarga de la recolección de residuos.
Bolsas, cartones y botellas, apenas un recuento de los residuos. Foto: Guillermo Di Salvatore
Residuos de todo tipo
En la mencionada zona se ubica la base operativa de la empresa Cliba. Cabe recordar que la firma de Aldo Roggio opera en la zona Este de la capital provincial. Un panorama similar se puede apreciar también en el cantero central de la avenida Peñaloza
Los vecinos circulan por el lugar, pese a la presencia de basura. Foto: Guillermo Di Salvatore
Como muestran las imágenes que registró El Litoral, bolsas plásticas, cajas de cartón de diversos tamaños, colchones y hasta una cubierta de caucho fueron arrojadas en la esquina de Peñaloza y Larrea.
Un mensaje que pasa inadvertido. Foto: Guillermo Di Salvatore
Quienes arrojaron la basura allí hicieron caso omiso a un precario cartel de chapa ubicado en la reja del predio de Cliba. “No tire basuras desagües vecinos”, reza el mensaje que poco o nulo impacto tiene.
En el cantero central, también. Foto: Guillermo Di Salvatore
¿Habrá sanciones?
El 18 de diciembre, la Municipalidad de Santa Fe informó que sancionará a los responsables de arrojar basura en la vía pública.
En concreto, el gobierno local explicó que logró detectar a los vehículos involucrados y a sus propietarios, quienes fueron citados para descargo y juzgamiento por la comisión de faltas contra la sanidad y la higiene, reguladas en el régimen de infracciones.
“Estas conductas serán calificadas por los Jueces de la Justicia Administrativa, quienes dictarán sanciones económicas severas y hasta la reparación mediante tareas comunitarias, que puede consistir en la limpieza íntegra del lugar donde arrojaron basura”, aseguraron.
“Las sanciones económicas pueden superar las 1000 UF, es decir, más de 1.000.000 de pesos, además de penas accesorias como trabajos comunitarios o tareas concientizadoras”, agregaron.
En otro apartado del comunicado, el gobierno local detalló que “durante 2025, el Centro de Monitoreo Municipal constató 20 hechos de similares características, de los cuales 10 ya están en proceso judicial ante la Justicia Administrativa de Faltas”.
“El municipio tiene identificados los puntos críticos de la ciudad donde se generan microbasurales, en algunos casos, cuenta con cámaras de monitoreo que permiten identificar al infractor y actuar con tareas de higiene y limpieza del lugar”, cerró el parte de prensa.