Qué dice pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Tras un sábado caluroso y soleado que tuvo lluvias, lo sigue un domingo similar: húmedo, nublado y con mucho viento.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola
 10:17
Por: 

Santa Fe tendrá este domingo una jornada bastante gris; la mañana será pesada por la humedad y el cielo estará algo nublado, habrá ráfagas de vientos intensos durante todo el día.

La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 11.6°C, con una humedad del 85% y vientos fuertes del Sudoeste a 15 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

El día arrancó con una mínima de 11°C y el termómetro alcanzaría los 25ºC durante la tarde. No se esperan lluvias ni tormentas durante el día y noche pero los vientos del sur especialmente, oscilarán entre los 23 y 31 km/h, dependiendo del horario.

El cielo amaneció despejado, pero se volverá mayormente nublado por la mañana. Crédito: Fernando Nicola.Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá algo nublado, con temperaturas cercanas a los 16°C y vientos del sur de entre 23 y 31 km/h. Sin precipitaciones.

Tarde: La máxima del día llegará a 25°C y estará acompañada de un cielo un poco nublado. Los vientos serán del sur, con intensidades de 23 a 31 km/h.

Noche: La temperatura descenderá a 17°C, y los vientos calmarán su intensidad.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 13° y una máxima de 27°. Estará nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 14° y una máxima de 25°. Estará nublado por la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.

CLIMA EXTENDIDO

Santa Fe Ciudad
Clima en Santa Fe

