Horóscopo de hoy 12 de octubre de 2025

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Relación amorosa muy interesante. Influencia favorable para aumentar sus ingresos. Si se lo puede permitir, pida una excedencia. Puede sufrir algún mareo esporádico, pero pronto pasará.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
El amor será el protagonista del día. Jornada apropiada para resolver asuntos financieros. Sortee las disputas profesionales. Esa pequeña molestia no tiene ninguna importancia.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. Utilice el dinero extra para abonar alguna deuda. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. Molestias de tipo circulatorio.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Puede pasar de la pasión a la ruptura. Reinvertir sus intereses puede ser un buen negocio. Ocasión propicia para obtener mejoras laborales. Pasará por oscilaciones anímicas del llanto a la risa.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Últimamente, tiene a su pareja un poco olvidada. Evite los gastos innecesarios. Procure no descuidar a los clientes. Sus oídos pueden sufrir molestias leves.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Atracción especial hacia una persona. Evite invertir en algo que no ve claro. Hoy el trabajo le traerá agradables sorpresas. Cuidado con los posibles resbalones.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Preste atención a esa persona que de momento no le atrae. Debe ser más prudente y comedido con el dinero. Éxito laboral, disfrútelo. Es el momento de ir al oculista.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
La familia va a ser hoy el centro de su vida. Esas inversiones a largo plazo resultarán excelentes. Dentro de poco llegará el trabajo de su vida. Tensión nerviosa y falta de sueño, descanse más.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Problemas amorosos causados por un familiar indiscreto. Resuelva sus asuntos financieros atrasados. Se merece mucho más de lo que tiene, hable con su jefe. Evite las comidas muy grasas.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Quizá tenga problemas con un amigo, últimamente no conectan. Hoy comienza una excelente racha económica. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Cambie de actividad si se encuentra fatigado.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Hoy pondrá fin a ese amor que no le aporta nada positivo. Intente ahorrar y no se fíe de la suerte. Aprovéchese de la ayuda que le ofrecen sus compañeros. La salud bucal requiere atención, vaya a visitar al dentista.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Día divertido en el que disfrutará mucho con sus amigos. Cuidado con los riesgos económicos. Si quiere avanzar laboralmente, pida ayuda. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.