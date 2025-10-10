Transformación cósmica

Portal 10/10 de 2025: significado espiritual y cómo aprovechar su poderosa energía

Este 10 de octubre se abre un portal energético que impulsa la transformación, el cierre de ciclos y nuevos comienzos. Qué representa el 10/10 según la numerología, cómo aprovechar su energía y cuál es su mensaje espiritual para el resto del año.