Luna llena de octubre 2025: cuándo y cómo ver la Luna del Cazador en Santa Fe

El martes 7 de octubre de 2025, el cielo nocturno argentino ofrecerá un espectáculo único: la Luna llena conocida como la Luna del Cazador.
El martes 7 de octubre, el cielo argentino se iluminará con la Luna del Cazador, un fenómeno astronómico que será visible a simple vista durante toda la noche.
El martes 7 de octubre de 2025, el cielo nocturno argentino ofrecerá un espectáculo único: la Luna llena conocida como la Luna del Cazador.
Este fenómeno será visible a simple vista en todo el país, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. En Santa Fe, se espera que la luna se eleve sobre el horizonte alrededor de las 19:00 horas y permanezca visible hasta el amanecer del día siguiente.
El nombre "Luna del Cazador" proviene de las tradiciones de los pueblos originarios de América del Norte.
Tras la cosecha, los campos quedaban despejados, y la intensa luz de la luna llena facilitaba la actividad nocturna de los cazadores, quienes aprovechaban este período para abastecerse de alimentos y pieles necesarias para enfrentar el invierno.
Así, la Luna del Cazador marcaba un momento clave en el calendario agrícola y de supervivencia.
Para disfrutar plenamente de este fenómeno, se recomienda alejarse de la contaminación lumínica de la ciudad. Lugares elevados o espacios rurales cercanos a Santa Fe ofrecen condiciones ideales para la observación.
Aunque no es necesario contar con equipos especiales, el uso de binoculares o telescopios puede permitir apreciar detalles únicos de la superficie lunar.
Este 7 de octubre, la Luna del Cazador coincidirá con una Superluna, un fenómeno que ocurre cuando la Luna llena se encuentra en su punto más cercano a la Tierra (perigeo). Esto hace que la luna aparezca más grande y brillante en el cielo, ofreciendo una vista espectacular.
Este evento marcará el inicio de una breve temporada de Superlunas que continuará hasta diciembre de 2025.
Elija un lugar elevado y alejado de la contaminación lumínica.
Consulte el pronóstico del tiempo para asegurarse de que el cielo esté despejado.
Si dispone de binoculares o telescopios, podrá observar detalles como cráteres y mares lunares.
Aproveche para capturar fotografías y compartir la experiencia con amigos o familiares.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.