Cortes de pelo para renovar tu estilo en primavera

La llegada de la primavera trae la oportunidad perfecta para renovar el estilo y actualizar el look personal. Los cortes de pelo juegan un papel fundamental en esta transformación, ya que no solo marcan tendencia, sino que también reflejan la personalidad y la actitud de quien los lleva. Este año, los estilistas proponen tres estilos principales que combinan modernidad y versatilidad.
Renovar el corte de pelo no es simplemente un cambio estético: también influye en la percepción que se tiene de uno mismo y en la manera en que se proyecta hacia los demás. Elegir un estilo adecuado puede resaltar rasgos faciales, aportar volumen o movimiento, y ofrecer la comodidad necesaria para el día a día.
Cortes que marcan tendencia
Esta temporada, los cortes que dominan las pasarelas y redes sociales combinan frescura con funcionalidad. Uno de los más destacados es el bob texturizado, un estilo que juega con capas suaves y puntas desestructuradas.
Este corte aporta movimiento natural y se adapta a diferentes largos, desde la barbilla hasta los hombros, ofreciendo un look moderno y elegante. Además, es fácil de peinar y combina con ondas suaves o liso pulido.
Otro corte que está ganando popularidad es el pixie largo, ideal para quienes buscan un estilo atrevido pero femenino. Este corte permite versatilidad: se puede peinar hacia atrás para un efecto sofisticado o hacia un lado para un look más desenfadado. La clave del pixie largo está en mantener las proporciones y jugar con la textura, destacando los rasgos faciales y dando un aire juvenil y audaz.
Pixie largo, un corte versátil y atrevido que realza los rasgos faciales.
Finalmente, el corte shag con flequillo regresa con fuerza esta primavera. Este estilo, caracterizado por capas escalonadas y volumen natural, aporta un aire retro actualizado. El flequillo, ya sea recto o desmechado, ayuda a equilibrar el rostro y aporta un toque de frescura. Es un corte que funciona tanto en cabello liso como ondulado, ofreciendo una apariencia casual y chic a la vez.
3 estilos para probar
Para quienes buscan una guía rápida, estos son los tres cortes ideales para triunfar en la temporada primavera 2025-2026:
Bob texturizado: movimiento natural, capas suaves y puntas desestructuradas.
Bob texturizado con puntas desestructuradas para un look moderno.
Pixie largo: estilo audaz, femenino y versátil, con posibilidad de peinados elegantes o casuales.
Shag con flequillo: volumen, frescura y apariencia desenfadada para todo tipo de cabello.
Cada uno de estos cortes permite adaptaciones según la forma del rostro, el tipo de cabello y las preferencias personales, lo que garantiza un cambio de look exitoso y satisfactorio.
Cómo elegir el corte perfecto
Elegir el corte ideal no solo depende de la tendencia, sino también de la comodidad y del estilo de vida. Antes de decidirse, es importante considerar la textura del cabello y el mantenimiento. Los cortes con capas y texturas requieren un peinado mínimo para lograr un aspecto moderno, mientras que los más estructurados pueden demandar productos específicos y visitas frecuentes al estilista.
Shag con flequillo para un estilo fresco y desenfadado.
Asimismo, es recomendable experimentar con pequeños cambios antes de optar por un corte radical. Ajustar la longitud o añadir flequillos puede transformar el look sin comprometer demasiado el cabello. La primavera es un momento de renovación, y un corte de pelo adecuado puede ser el primer paso para sentirse más seguro, atractivo y en sintonía con las tendencias del año.
