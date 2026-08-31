Pronóstico

Probabilidad de lluvias aisladas por la mañana y una máxima de 21°C en la ciudad de Santa Fe

La jornada comienza con 13,6°C, cielo ligeramente nublado y una humedad del 95% en la ciudad de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias aisladas durante la mañana, una tarde parcialmente nublada y temperaturas que llegarán a los 21°C.