Santo Tomé 360° llevó adelante su cuarta jornada de trabajo, esta vez dedicada a las obras y los servicios públicos, con una amplia participación de vecinos, profesionales, especialistas e instituciones de la ciudad. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la construcción de una planificación integral que permita dar respuesta a las necesidades de los distintos barrios y establecer prioridades para el gobierno que viene.
Alvizo: “Santo Tomé necesita planificación, equipos preparados y objetivos claros”
El encuentro convocó a profesionales para proyectar mejoras en los barrios, con el foco puesto en diseñar respuestas concretas a los reclamos históricos.
La jornada, realizada en el Club Legislatura, contó con espacios de intercambio y mesas de trabajo en las que se analizaron las principales problemáticas vinculadas al agua potable, la infraestructura urbana, la transitabilidad, la recolección de residuos y la prestación de los servicios públicos. La participación de equipos técnicos y especialistas de distintas áreas permitió sumar conocimientos y experiencias para transformar los diagnósticos en propuestas concretas.
Al respecto, Rodrigo Alvizo destacó la importancia de construir una alternativa de gobierno con planificación y participación ciudadana: “Tenemos que llegar al gobierno con un plan, con equipos preparados y con prioridades definidas. No podemos esperar a asumir para empezar a estudiar los problemas de la ciudad. Queremos que cada área tenga una planificación propia, construida con profesionales, especialistas y, fundamentalmente, con la participación de los vecinos. El gobierno que viene tiene que estar preparado para dar respuestas desde el primer día”.
En ese sentido, remarcó que la ciudad necesita dejar atrás una dinámica en la que las respuestas llegan después de que los problemas se vuelven urgentes. “Hace 20 años que estamos en presencia de gobiernos que van detrás de los problemas”, sostuvo, y planteó la necesidad de anticiparse a las demandas, planificar las intervenciones y administrar los recursos con objetivos claros.
Santo Tomé 360° busca precisamente construir esa hoja de ruta: un proyecto de ciudad que combine la experiencia y el conocimiento de profesionales y especialistas con la mirada de quienes viven diariamente las dificultades de cada barrio. La participación ciudadana no es un complemento, sino una parte fundamental de la planificación y de las decisiones que deberá tomar el próximo gobierno.
Esta cuarta jornada dio continuidad a un proceso de trabajo que ya abordó el bienestar; el comercio, la industria y el empleo; y la seguridad y la convivencia.
Cada encuentro permite profundizar el análisis de un área estratégica y avanzar en una agenda integral de gestión.
El objetivo es llegar al gobierno con equipos de trabajo, prioridades definidas, proyectos evaluados y una planificación para cada área, articulada dentro de un mismo modelo de ciudad. Porque el gobierno que viene no empieza el día que asuma: comienza hoy, escuchando, planificando y construyendo las respuestas que Santo Tomé necesita.