Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Reducción de calzada por obras
Autopista Santa Fe -Rosario: desde el KM 117 a KM 121, altura de Desvío Arijón. Sentido a Santa Fe
Desde el KM 124 a KM 143, altura de Barrio Caima - Sentido a Santa Fe
Rutas y caminos de la provincia
RN A012: trabajos y cortes progresivos
En el intercambiador de la RN A012 con la Autopista Rosario-Buenos Aires se realizan trabajos de reparación de calzada. Debido al avance de las tareas, se implementarán cortes progresivos en distintos sectores.
Las zonas de trabajo se encuentran señalizadas con banderilleros y cartelería. Se recomienda prever posibles demoras y respetar las indicaciones del personal vial.
Además, continúa el corte total en la intersección de la RN A012 con la RN 34, debido al inicio de una obra de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Para los vecinos de los barrios ubicados al norte de la A012 se mantiene como alternativa el camino paralelo a la autopista, habilitado únicamente para vehículos livianos.
Los vecinos de los barrios ubicados al sur de la A012 pueden ingresar y salir por la banquina habilitada sobre la propia ruta, también exclusivamente para vehículos livianos.
En el caso del tránsito pesado, el acceso al Parque Industrial de Roldán se mantiene únicamente por la A012 y la RN 1V 09.
Además, está prohibida la circulación de camiones por la A012 entre la RN 1V 09 y la RN 34, con excepción de aquellos que tengan como destino el Parque Industrial de Roldán.
El tránsito liviano puede circular desde la RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
En el Puente Carretero que conecta Santa Fe y Santo Tomé se encuentra operativo un nuevo esquema de circulación debido a los trabajos vinculados con la construcción del nuevo puente y sus accesos.
Desde este lunes, quedó habilitado un desvío para la mano hacia Santo Tomé, en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.
Como consecuencia de esta modificación, la mano que habitualmente conduce hacia Santa Fe funciona durante aproximadamente 200 metros en doble sentido.
Ante esta situación, se solicita circular con extrema precaución, respetar la señalización y prever demoras superiores a las habituales.
Como alternativa para quienes puedan utilizar otro corredor, se recomienda considerar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Obras en rutas provinciales
Continúan diferentes trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y obras sobre puentes en distintos puntos del territorio santafesino.
Entre las principales intervenciones se encuentran:
Trabajos de pavimentación:
Ruta 10-s: Theobald – RN 9, departamento Constitución.
Ruta 31: Tartagal – Intiyaco, departamento Vera.
Calle Piedrabuena: RN 9 – RP 21, departamento Rosario.
Ruta 91: desvío de tránsito pesado en Timbúes, departamento Iriondo.
Ruta 2: San Justo – RP 281, departamento San Justo.
Avenida Circunvalación de Venado Tuerto: RN 8 – RN 33, departamento General López.
Ruta 96, etapa 1: Miguel Torres – Chovet, departamento General López.
Ruta 7-s: Venado Tuerto – San Francisco, departamento General López.
Repavimentación y mantenimiento
También se ejecutan trabajos de repavimentación en diferentes corredores provinciales:
Ruta 10: RP 70 – Pilar, departamento Las Colonias.
Ruta 21: RN 9 – acceso a Cargill, departamento Rosario.
Ruta 13: RP 66 – San Jorge, departamento San Martín.
Rutas 23 y 39: límite con Córdoba – Arrufó, departamento San Cristóbal.
Ruta 1: Alejandra – puente sobre el arroyo El Gusano, departamento San Javier.
Ruta 5: RP 2 – Recreo, departamento La Capital.
Ruta 6: Gessler – Loma Alta, departamento San Jerónimo.
Ruta 41-s: Bernardo de Irigoyen – AP01, departamento San Lorenzo.
Rotondas y puentes en obra
El informe también incluye trabajos en distintas rotondas, entre ellas las ubicadas sobre RN 8, RN 33, calle Espora y rotonda El Hinojo, en la Circunvalación de Venado Tuerto.
También se realizan tareas en las intersecciones de RP 14/RP 96, en Miguel Torres; RP 70/RP 6, en Esperanza; avenida Newbery, en el acceso al aeropuerto de Rosario; RP 13/RP 66, en Carlos Pellegrini; RP 39/RN 34, en Arrufó; y RP 5/RP 2, en el departamento La Capital.
Entre las obras sobre puentes figuran los trabajos en la Ruta 98-s, sobre el arroyo El Rey y sus aliviadores; la tercera vía Reconquista-Avellaneda; el ensanche de puentes de la Ruta 4; trabajos sobre los puentes de la Ruta 39 en el río Salado; y la construcción del nuevo puente carretero de la RN 11 entre Santa Fe y Santo Tomé.
También se ejecutan obras en la Ruta 32, sobre los puentes del arroyo Pindó y los puentes Quencho y Caree, en el departamento General Obligado.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de ASSA.
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs )
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )
Bv. Gálvez y Lavalle (07:30 a 14:00 hs) - Poda por Administración
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Líneas 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona afectada: Calle Laprida y Gutiérrez
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Alte Brown - Bv. Mutis - Laprida a recorrido habitual.