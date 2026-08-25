El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Entre las obras sobre puentes figuran los trabajos en la Ruta 98-s, sobre el arroyo El Rey y sus aliviadores; la tercera vía Reconquista-Avellaneda; el ensanche de puentes de la Ruta 4; trabajos sobre los puentes de la Ruta 39 en el río Salado; y la construcción del nuevo puente carretero de la RN 11 entre Santa Fe y Santo Tomé.