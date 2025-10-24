Su historia, en primera persona

Tincho Carpincho: un personaje que emergió de las islas y echó raíces en el alma santafesina

Quién fue aquel entrañable animal que apareció por las calles de Santa Fe escapando de la gran inundación del ‘83. Una creación fantástica del querido y recordado periodista Jorge Álvarez y su familia. El carpincho gigante llenó de vecinos el estadio de la UTN y juntó donaciones para los inundados. Dónde está hoy Tincho.