Este viernes

Se llevará a cabo una jornada interprovincial de capacitación y concientización sobre la trata de personas

El Gobierno provincial organiza el segundo Encuentro “La Región Centro en Acción contra la Trata de Personas”, que constará de diversos paneles y disertantes junto a las provincias de Córdoba y Entre Ríos. Emilio Jatón, secretario de Derechos Humanos, dialogó con El Litoral y brindó detalles.