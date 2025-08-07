Se llevará a cabo una jornada interprovincial de capacitación y concientización sobre la trata de personas

Este viernes 8 de agosto se llevará a cabo el segundo Encuentro “La Región Centro en Acción contra la Trata de Personas”, organizado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
El Gobierno provincial organiza el segundo Encuentro “La Región Centro en Acción contra la Trata de Personas”, que constará de diversos paneles y disertantes junto a las provincias de Córdoba y Entre Ríos. Emilio Jatón, secretario de Derechos Humanos, dialogó con El Litoral y brindó detalles.
La jornada contará con la participación de diversos disertantes y paneles en torno a la temática. Emilio Jatón, secretario de Derechos Humanos, brindó detalles a El Litoral sobre esta problemática que crece en la región.
“Es importante que se aborde el tema de la trata de personas, porque es un delito transnacional pero que tiene un anclaje territorial. La mejor manera es trabajarlo es en conjunto, por eso decidimos hacer un encuentro entre las tres provincias abarcan la region centro: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe”, destacó el funcionario.
“El objetivo es ocuparse del tema a través distintos aspectos con diversos paneles. Además, crear una mesa interdisciplinaria que tenga proyección en el tiempo para que las provincias lleguemos a acuerdos de protocolo sobre cómo actuar y atender a la víctimas”, expresó Jatón.
El encuentro se desarrollará en ATE Casa España e incorporará nuevas modalidades de capacitación, como el trabajo de la temática en los medios de comunicación y la cuestión del grooming.
“Participarán especialistas de la Justicia Nacional, Policía Federal y de la ONG Grooming Argentina. Habrá un elenco bastante interesante de expertos”, aseguró Jatón y agregó: “Una vez que concluyan los resultados de la jornada, se confeccionarán documentos y a partir de ahí empezará el trabajo entre las tres provincias para generar los protocolos correspondientes a estos casos”.
“Esta problemática nos preocupa. A nivel mundial ha crecido un 16% y se ha convertido en un negocio dentro de la escala de los más rentables, está tercero luego de las drogas las armas”, afirmó el secreatrio de Derechos Humanos de la provincia. “Actualmente estamos atendiendo a 40 personas víctimas de trata en Santa Fe, la mayoría son de explotación sexual y laboral”, agregó.
En este sentido, Jatón manifestó que en el 2024 hubo más de 1300 personas rescatadas. En la actualidad se asisten a 40 personas, la mayoría hombres pero también niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual: "El problema es grande y es imposible abordarlo desde un solo lugar, por eso planteamos este encuentro interprovincial”, sostuvo.
“El gran desafío de la Secretaría de Derechos Humanos en la actualidad es brindar elementos para los trabajadores. Cuanto más herramientas tengamos los agentes públicos, va a ser más fácil detectar y prevenir estos casos”, concluyó Jatón.
