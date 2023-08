La artista plástica santafesina que ganó un Oscar

Dándole unos toques a “Detrás de la máscara”, de la serie “Living your dreams”, y posando junto a “Alicia en el País de las Maravillas”. Fotos: Gentileza Alina Añón

“Suspiro del mar” y “El mar y yo”, dos óleos de la serie “Girl in the Ocean”. Fotos: Gentileza Alina Añón

“Donde habita la calma”, de la serie “Girl in the Ocean”, y la artista entregándolo en su ubicación actual: un spa en Uruguay, donde reside parte del año. Fotos: Gentileza Alina Añón

“Eres mi todo”, de la serie “In my own skin”, y “Despertar del alma”, de la serie “Living your dreams”. Fotos: Gentileza Alina Añón